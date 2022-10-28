В Астане проходит заседание Совета глав правительств СНГ
Заседание проходит в столичном Конгресс-центре. Первым выступил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.
Мы позитивно оцениваем проводимую работу по углубленному партнерству в рамках СНГ, отвечающему национальным интересам всех государств-участников. Отрадно, что в сегодняшних непростых условиях Содружество не стоит на месте, ведется поиск новых направлений для нашего сотрудничества.Алихан Смаилов
Глава казахстанского правительства поблагодарил коллег за совместную работу и выразил признательность Исполнительному комитету СНГ за эффективную координацию по организации мероприятий в период казахстанского председательства.
Отметим, в заседании принимают участие премьер-министры Азербайджана – Али Асадов, Беларуси – Роман Головченко, Таджикистана – Кохир Расулзода, Узбекистана – Абдулла Арипов, председатель правительства России Михаил Мишустин, председатель Кабинета министров – руководитель Администрации президента Кыргызстана Акылбек Жапаров, вице-премьер-министр Армении Мгер Григорян и заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Ходжамырат Гельдимырадов.
Главы правительств на встрече обсудят следующие вопросы:
экономическое взаимодействие в СНГ;
свободная торговля услугами;
проведение очередного заседания Совета глав правительств СНГ;
проведение II Игр стран СНГ в Беларуси в 2023 году;
сотрудничество государств-участников СНГ по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера;
концепцию научно-технического и технологического сотрудничества государств-участников СНГ и другие.