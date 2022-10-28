В Астане проходит заседание Совета глав правительств СНГ

В Астане началось заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Заседание проходит в столичном Конгресс-центре. Первым выступил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.

Мы позитивно оцениваем проводимую работу по углубленному партнерству в рамках СНГ, отвечающему национальным интересам всех государств-участников. Отрадно, что в сегодняшних непростых условиях Содружество не стоит на месте, ведется поиск новых направлений для нашего сотрудничества. Алихан Смаилов

Глава казахстанского правительства поблагодарил коллег за совместную работу и выразил признательность Исполнительному комитету СНГ за эффективную координацию по организации мероприятий в период казахстанского председательства.

Отметим, в заседании принимают участие премьер-министры Азербайджана – Али Асадов, Беларуси – Роман Головченко, Таджикистана – Кохир Расулзода, Узбекистана – Абдулла Арипов, председатель правительства России Михаил Мишустин, председатель Кабинета министров – руководитель Администрации президента Кыргызстана Акылбек Жапаров, вице-премьер-министр Армении Мгер Григорян и заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Ходжамырат Гельдимырадов.

Главы правительств на встрече обсудят следующие вопросы:

экономическое взаимодействие в СНГ;

свободная торговля услугами;

проведение очередного заседания Совета глав правительств СНГ;

проведение II Игр стран СНГ в Беларуси в 2023 году;

сотрудничество государств-участников СНГ по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера;