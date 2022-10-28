Казахстанские фигуристы попали в список лидеров на Мемориале Дениса Тена

В Алматы прошел первый соревновательный день традиционного Мемориала знаменитого казахстанского фигуриста Дениса Тена. По результатам короткой программы у женщин лидерство захватила казахстанка Анна Левковец. У мужчин Диас Жиренбаев расположился на второй строчке, сообщает Zakon.kz.

Казахстанская фигуристка Анна Левковец выиграла короткую программу на Мемориале Дениса Тена, набрав в итоге 54,16 балла. Другие казахстанские участницы расположились в следующем порядке: София Фарафонова (8) – 40,63, Багдана Рахишова (9) – 38,16, Ясмин Текик (10) – 33,02.

Фото: figure-skaters.ru

Грузинский фигурист Ника Эгадзе возглавил соревнования у мужчин после короткой программы – 71,81. За ним разместился казахстанец Диас Жиренбаев – 68,52. На третьей строчке идет Владимир Литвинцев из Азербайджана – 64. На четвертой и пятой позициях расположились еще два казахстанца – Рахат Бралин и Олег Мельников, соответственно.

28 октября на Мемориале Дениса Тена мужчины и женщины покажут произвольные программы.

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