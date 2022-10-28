Геннадий Головкин планирует провести бой в Казахстане

Знаменитый казахстанский боксер-профессионал Геннадий Головкин (42-2-1, 37 КО) ведет переговоры о будущем своем поединке с обязательным претендентом по версии IBF, представителем Бразилии, серебряным призером Олимпиады-2012 Эскива Фалькао (30-0, 20 КО), сообщает Zakon.kz.

Эту новость сообщил бразильский журналист Вилсон Бальдини-младший на странице в Twitter.

Quem não viu, venha ver a live do baldoboxing, que teve a participação de @esquivafalcao . O medalhista olímpico falou como pretende enfrentar @GGGBoxing . Imperdível!!!!!!https://t.co/qXDklNMPKG October 27, 2022

Головкин принял бой с Фалькао. Сейчас команда чемпиона договаривается со стримингом DAZN о передаче прав на трансляцию боя. Поединок состоится в марте в Казахстане. Бразильский журналист

Как предполагают некоторые СМИ, это будет заключительный бой в карьере 40-летнего GGG. Месяц назад WBA обязала Головкина драться с кубинцем Эрисланди Лара. Далее от GGG потребовали провести обязательную защиту пояса IBF.

Как бы не складывалась дальнейшая ситуация, пока казахстанец не дал никаких комментариев и официальных заявлений.

Заряжайте на лучшие события на Parimatch и участвуйте в рейтинге с призовым фондом на 60 000 000 тенге! Каждую неделю ваш ждут розыгрыши ценных призов, включая iPhone 14, MacBook Air, Playstation 5, Apple Watch, и крупные бонусы.