Геннадий Головкин планирует провести бой в Казахстане
Эту новость сообщил бразильский журналист Вилсон Бальдини-младший на странице в Twitter.
– Wilson Baldini Jr (@baldoboxe) October 27, 2022
Quem não viu, venha ver a live do baldoboxing, que teve a participação de @esquivafalcao . O medalhista olímpico falou como pretende enfrentar @GGGBoxing . Imperdível!!!!!!https://t.co/qXDklNMPKG
Головкин принял бой с Фалькао. Сейчас команда чемпиона договаривается со стримингом DAZN о передаче прав на трансляцию боя. Поединок состоится в марте в Казахстане.Бразильский журналист
Как предполагают некоторые СМИ, это будет заключительный бой в карьере 40-летнего GGG. Месяц назад WBA обязала Головкина драться с кубинцем Эрисланди Лара. Далее от GGG потребовали провести обязательную защиту пояса IBF.
Как бы не складывалась дальнейшая ситуация, пока казахстанец не дал никаких комментариев и официальных заявлений.
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