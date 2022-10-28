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Геннадий Головкин планирует провести бой в Казахстане

Бокс Бой Казахстан Фото: Instagram/gggboxcing
Знаменитый казахстанский боксер-профессионал Геннадий Головкин (42-2-1, 37 КО) ведет переговоры о будущем своем поединке с обязательным претендентом по версии IBF, представителем Бразилии, серебряным призером Олимпиады-2012 Эскива Фалькао (30-0, 20 КО), сообщает Zakon.kz. 

Эту новость сообщил бразильский журналист Вилсон Бальдини-младший на странице в Twitter.

Головкин принял бой с Фалькао. Сейчас команда чемпиона договаривается со стримингом DAZN о передаче прав на трансляцию боя. Поединок состоится в марте в Казахстане.Бразильский журналист

Как предполагают некоторые СМИ, это будет заключительный бой в карьере 40-летнего GGG. Месяц назад WBA обязала Головкина драться с кубинцем Эрисланди Лара. Далее от GGG потребовали провести обязательную защиту пояса IBF.

Как бы не складывалась дальнейшая ситуация, пока казахстанец не дал никаких комментариев и официальных заявлений.

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