LG Service – скорая помощь при поломке техники

Компания LG представила сегодня серию роликов на тему сервисного обслуживания.

Основная цель роликов – донести до клиентов, что официальные сервисные центры справятся с любой поломкой в кратчайший срок. При возникновении неполадок с домашней техникой лучшее решение – это обратиться к специалистам компании по номеру 2255, а не пытаться устранить неисправность самостоятельно или вызывать частных мастеров, которые не имеют необходимых навыков ремонта продуктов бренда и разрешения от производителя на оказание услуг. Такие действия могут усугубить поломку и ведут к отмене гарантии.

Почему еще стоит отдать предпочтение фирменным сервисам LG:

время: не нужно штудировать сайты в поисках информации, доверьтесь профессионалам;

удобство: назначайте дату и время, ориентируясь на свой график;

короткий срок: большинство поломок устраняются за один визит, поэтому ремонт не продлится долго;

гарантия: сервис предоставляет гарантию на каждую замененную запчасть, а главное – гарантийный период техники "не сгорает" после ремонта.

Фото: LG

В случае гарантийного ремонта выезд мастера, работа и детали предоставляются бесплатно. Однако стоит отметить, что выезд специалиста сервиса возможен только при поломке крупногабаритной техники, включая холодильник, стиральную машину, кондиционер и т. д.

Фото: LG

Вы также можете обратиться в авторизованный сервисный центр (АСЦ) LG, приехав туда самостоятельно. Специалисты проведут полную диагностику и выполнят ремонт незамедлительно, так как более 90% запасных частей хранятся на складе при каждом сервисном центре бренда. Если в вашем городе не нашлось необходимой детали, ее оперативно отправят в любую точку. Чтобы не тратить время на ожидания, готовую технику могут доставить вам домой. Услуга действует бесплатно в рамках гарантийного ремонта (для городов Алматы и Астана) или за небольшую плату, если гарантия истекла или случай негарантийный.

Фото: LG

Бытовой технике рано или поздно требуется ремонт. Чтобы домашние приборы прослужили вам как можно дольше, обращайтесь только в официальные сервисные центры. Если вам нужна дополнительная информация или вы хотите оформить заявку на выездной ремонт или установку техники, позвоните в службу сервисной поддержки LG по телефону 2255 с мобильного или 8 8000 805 805 с городского.

Информация для материала предоставлена официальным новостным порталом LG Electronics.

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