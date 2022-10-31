Россияне в Казахстане: полное руководство по регистрации в стране

Нужен ли загранпаспорт для поездки в Казахстан? Можно ли переехать в Казахстан с семьей? Какие документы оформить в первую очередь? Смогут ли дети иностранца учиться в местных школах? Об этом и многом другом – подробный гайд Zakon.kz.

В этом руководстве редакция собрала и подробно описала все шаги, которые гости страны должны сделать для легализации своего пребывания в республике, а так же описала, как получить основные услуги.

Оформлять билеты и въезжать в Казахстан можно как по национальному российскому паспорту, так и по заграничному. Последнее предпочтительнее, так как штамп о въезде, который проставляют в загранпаспорт при пересечении границы, необходимо предъявлять при оформлении некоторых документов.

Первая неделя в Казахстане

1. Подать в миграционную полицию уведомление о прибытии иностранца. Если первые 30 дней и более иностранец проживает в отеле, уведомление подает отель. Если иностранец заселился в частную квартиру, то уведомление подается самостоятельно. В этом случае принимающей стороной считается хозяин квартиры.

Потребуется: паспорт со штампом о въезде, присутствие принимающей стороны (арендодателя). Срок подачи: 1-3 дня с момента пересечения границы.

Заявление подается в районный отдел миграционной полиции, бланк выдают на месте. Результат: миграционная карточка с пометкой о регистрации иностранца по временному месту жительства.

2. Сим-карта местного сотового оператора. Самые популярные: Tele2, Kcell, Beeline, Activ, Алтел. Понадобится паспорт.

Регистрировать номер в Базе мобильных граждан (БМГ) не обязательно. Это нужно, чтобы получить госуслуги онлайн.

3. Подача в районный Центр обслуживания населения (ЦОН) заявления на получение ИИН. Понадобится только паспорт. Срок исполнения – 1-2 рабочих дня. Оформляется на каждого члена семьи, включая младенцев.

ИИН привязан к действующему документу, удостоверяющему личность. При смене этого документа (например, когда истекает срок действия паспорта), необходимо повторно явиться в ЦОН и перепривязать ИИН к новому документу.

4. Банковская карта. Нерезиденту для оформления карты в большинстве банков понадобится паспорт, местный номер сотового телефона и ИИН.

• Kaspi банк. Плюсы: пользуется большинство жителей страны, удобен для оплаты по QR-коду и частных переводов. Минус: счет только в местной валюте.

• Банк ЦентрКредит. Карта в разных валютах, удобна для путешествий. Минус: со второго года пользования есть плата за обслуживание.

• Банк Bereke Bank (бывший Сбербанк.кз). Можно открыть карту МИР в рублях и осуществлять переводы на российскую карту Сбербанк, но взимается комиссия за пополнение в рублевой валюте. Возможны онлайн-транзакции внутри банка со счета в тенге на счет в рублях.

Совет: до оформления банковской карты носите с собой как можно более мелкие купюры. Наличный расчет в крупных городах мало распространен, зачастую у людей нет сдачи.

Уведомление о прибытии иностранца с регистрацией по временному месту жительства дает гражданину страны-участницы ЕАЭС (входит Россия) право находиться на территории Казахстана до 90 дней подряд с момента пересечения границы. По истечении этого срока, если не оформлено разрешение на временное пребывание, необходимо покинуть страну, повторный въезд возможен через 90 дней.

При аренде квартиры необходимо заранее уточнить, согласен ли арендодатель зарегистрировать жильцов по временному месту жительства и подать с ним уведомление о прибытии иностранца.

Легализация долговременного пребывания в Казахстане

Разрешение на временное проживание (РВП) дает иностранцу право находиться на территории Казахстана один год с возможностью продления. Оно оформляется в районном ЦОНе. Понадобятся: паспорт, заявление-анкета (выдается на месте), подтверждение временной регистрации, а также документально подтвержденное основание для получения РВП. Основания:

- Работа (Трудовой договор с казахстанской компанией или зарегистрированным в Казахстане ИП)

- Бизнес-иммиграция

- Обучение в казахстанском ВУЗе

- Лечение

- Воссоединение семьи

- Миссионерская деятельность

Полный список документов для каждого из оснований представлен на правительственном портале egov.kz.

В случае получения РВП на основании трудового договора также понадобится ходатайство работодателя в адрес начальника миграционной службы Казахстана о выдаче иностранному сотруднику РВП; личное присутствие уполномоченного представителя работодателя при подаче заявления на РВП либо оформленная им доверенность. Причем талон на электронную очередь в ЦОНе должен брать в этом случае именно работодатель - так как именно он официально является заявителем на выдачу иностранцу РВП.

Детям до 16 лет РВП не требуется.

Здоровье

В Казахстане действуют системы обязательного и добровольного медицинского страхования – ОСМС (обязательное социальное медицинское страхование) и ДМС (добровольное медицинское страхование).

В случае официального трудоустройства гражданина страны-участницы ЕАЭС (входит Россия) в Казахстане работодатель (юридическое лицо либо ИП) оплачивает ежегодные взносы за ОСМС сотрудника-иностранца.

Прикрепление взрослого к поликлинике возможно по истечении 12 месяцев уплаты взносов в период с 15 сентября по 15 ноября. То есть, минимум через год после трудоустройства.

Совершеннолетние члены семьи трудоустроенного застрахованного в ОСМС иностранца могут самостоятельно оплачивать взносы. Подробная информация представлена на сайте Фонда медицинского страхования fms.kz.

Прикрепление ребенка к поликлинике проводится без ограничений и без выплаты взносов при визите в медицинское учреждение. Список необходимых документов приведен на портале egov.kz.

Образование

У детей-иностранцев равный с детьми граждан Казахстана доступ в сады и школы. Они могут записаться в государственный либо частный детский сад, в школу в городе проживания.

Государственный детский сад:

1. Заявление на постановку в очередь. Потребуется: ИИН ребенка. Как подать: личный визит в ЦОН, либо онлайн: заявка на портале egov.kz, портале indigo24.kz, balabaqsha.open-almaty.kz (потребуется электронная цифровая подпись).

Когда очередь наступит, придет уведомление с направлением в выбранный детский сад.

2. Для зачисления туда потребуется: 1) ИИН одного из родителей; 2) Свидетельство о рождении ребенка 3) Паспорт здоровья ребенка (оформляется в поликлиниках или частных клиниках); 4) Справка о состоянии здоровья ребенка; 5) Для детей с особыми потребностями - заключение психолого-медико-педагогической консультации.

Важно! Очередь в государственный детский сад может двигаться несколько лет.

Частный детский сад:

Потребуется: 1) паспорт здоровья ребенка; 2) Справка о состоянии здоровья ребенка; 3) заключение и оплата договора с частным детским учреждением. Подать документы можно в любой частный сад города, очередей обычно нет.

Школы:

Прием заявлений на поступление в 1 класс проводится с 1 апреля по 1 августа. Перевод ребенка в течение учебного года возможен во время каникул.

Для записи ребенка в школу потребуется: 1) Копия паспорта и миграционной карточки или РВП или вид на жительство родителя; 2) Заявление в произвольной форме от родителя; 3) Копия свидетельства о рождении ребенка; 4) Паспорт здоровья ребенка; 5) Справка о состоянии здоровья ребенка; 6) Две фотографии ребенка размером 3х4 см.