Акимат Алматинской области подписал меморандум о проведении заплыва на открытой воде

Аким Алматинской области Марат Султангазиев и владелец франшизы "Oceanman Kazakhstan" Ералы Уралов подписали меморандум о проведении второго заплыва на открытой воде в Капшагайском водохранилище.

В ходе торжественной церемонии подписания документа аким области Марат Султангазиев отметил, что первый старт мероприятия, состоявшегося в нынешнем году, показал огромный интерес со стороны казахстанцев и атлетов из ближнего и дальнего зарубежья.

Первый старт "Oceanman Kazakhstan" стал ключевым событием плавательного сезона. На два дня наш Конаев стал центром притяжения атлетов, которые проверили свои силы и возможности, – отметил глава области.

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

В свою очередь владелец франшизы Ералы Уралов заявил, что на следующий сезон число участников увеличится до 1800 человек по четырем дисциплинам.

Мы увидели, что реальный запрос у казахстанцев на такие спортивные мероприятия международного уровня очень высокий. После завершения регистрации на наш первый старт оказалось, что желающих участвовать гораздо больше, чем мы думали. Поэтому для регистрации на второй старт "Oceanman Kazakhstan" будут доступны уже 1800 слотов, – пояснил Ералы Уралов.

Второй старт заплывов на открытой воде "Oceanman Kazakhstan" состоится 1-2 июля 2023 года на Капшагайском водохранилище. Организаторы решили не менять и дистанции стартов. Предусмотрено по 600 слотов на заплывы "Half Oceanman" (5 км) и "SPRINT" (1,5 км) и по 300 слотов на полный "Oceanman" (10 км) и детский заплыв "Oceankids" (800 м).

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Напомним, первый старт "Oceanman Kazakhstan", прошедший в июле 2022 года, стал одним из ключевых событий отечественного плавательного сезона. К нему проявили интерес спортсмены и любители из разных стран мира: на заплывы по четырем дистанциям зарегистрировались 1200 участников из 7 государств. В дни стартов на Капшагайском водохранилище было более 3000 человек, с учетом пловцов и болельщиков.

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Как и прежде, "Oceanman Kazakhstan" будет организован при поддержке Министерства культуры и спорта РК, Национальной компании "Kazakh Tourism", акимата Алматинской области. Генеральный партнер старта – АО "ФНБ "Самрук Казына» с Фондом поддержки индустрии туризма и спорта "Sport Qory". Генеральным спонсором выступает инвестиционная группа "Freedom Holding Corp".