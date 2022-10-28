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Zakon.kz признан лучшим новостным порталом года

премия Фото: Zakon.kz
Новостной портал Zakon.kz получил Национальную премию URKER-2022 в номинации "Лучший новостной портал года", сообщает корреспондент Zakon.kz 28 октября.

Лучшие работы отбирали члены жюри. В состав жюри вошли авторитетные журналисты, медиа-менеджеры и международные медиа-эксперты.

Конкурс проводится по 13 номинациям. Новостной портал Zakon.kz был представлен в двух номинациях – "Лучший новостной портал года" и "Лучшая фотография года".

Казахстанская национальная премия URKER присуждается за достижения в области печатной, радио, интернет-журналистики.

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