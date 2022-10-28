Токаев принял участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев принял участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. Мероприятие в формате видеоконференции прошло по предложению Республики Армения, сообщает Zakon.kz.

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