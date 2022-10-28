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Токаев принял участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ

ОДКБ, Армения, мирным путем Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев принял участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. Мероприятие в формате видеоконференции прошло по предложению Республики Армения, сообщает Zakon.kz.

В саммите также приняли участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент России Владимир Путин, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, передает Акорда.

В ходе сессии были обсуждены результаты работы Миссии ОДКБ, направленной в Армению 15 сентября 2022 года.

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