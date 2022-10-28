Токаев обратился с призывом к главам правительств СНГ
Глава государства напомнил, что недавно состоялся Саммит глав государств СНГ.
Мы зафиксировали наше общее стремление к тому, чтобы наращивать взаимное сотрудничество, содействовать усилению потенциала экономики.Касым-Жомарт Токаев
Кроме того, обратив внимание на нарастающие геополитические противоречия, турбулентность в мировой экономике, Токаев призвал принять ряд действенных мер.
По его словам, особое место занимает торгово-экономическое взаимодействие.
Также президент добавил, что в течение года в рамках казахстанского председательства продолжилась активная реализация задач Стратегии экономического развития СНГ до 2030 года.
Несмотря на кризисное время на международных рынках, экономики наших стран постепенно восстанавливаются.Президент Казахстана
В продолжение он призвал к устранению барьеров, недопущению протекционизма, созданию благоприятных тарифных условий, упрощению административных процедур на пространстве СНГ.
Вместе с тем Касым-Жомарт Токаев остановился на вопросах развития транзитно-транспортного потенциала. В частности, он отметил перспективность Транскаспийского международного транспортного маршрута, открывающего новые возможности для рынков Евразии.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что тема становится все более актуальной. Президент полагает, что государства-члены СНГ совместно будут работать для развития имеющегося потенциала, в частности, развивая торговлю по направлению "Север–Юг" с выходом на Иран, Персидский залив и Индию.
Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что проходящее в Астане заседание Совета глав правительств СНГ внесет свой практический вклад в решение стоящих перед Содружеством задач.
14 октября в столице Казахстана состоялось заседание Совета глав государств-участников Содружества Независимых Государств. Тогда Токаев заявил, что это мероприятие стало первым полноценным саммитом СНГ в очном формате после пандемии COVID-19.