Токаев обратился с призывом к главам правительств СНГ

28 октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с членами Совета глав правительств СНГ. На встрече он подчеркнул важность создания условий для расширения экономического партнерства, сообщает Zakon.kz.

Глава государства напомнил, что недавно состоялся Саммит глав государств СНГ.

Мы зафиксировали наше общее стремление к тому, чтобы наращивать взаимное сотрудничество, содействовать усилению потенциала экономики. Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, обратив внимание на нарастающие геополитические противоречия, турбулентность в мировой экономике, Токаев призвал принять ряд действенных мер.

По его словам, особое место занимает торгово-экономическое взаимодействие.

Также президент добавил, что в течение года в рамках казахстанского председательства продолжилась активная реализация задач Стратегии экономического развития СНГ до 2030 года.

Несмотря на кризисное время на международных рынках, экономики наших стран постепенно восстанавливаются. Президент Казахстана

В продолжение он призвал к устранению барьеров, недопущению протекционизма, созданию благоприятных тарифных условий, упрощению административных процедур на пространстве СНГ.

Вместе с тем Касым-Жомарт Токаев остановился на вопросах развития транзитно-транспортного потенциала. В частности, он отметил перспективность Транскаспийского международного транспортного маршрута, открывающего новые возможности для рынков Евразии.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что тема становится все более актуальной. Президент полагает, что государства-члены СНГ совместно будут работать для развития имеющегося потенциала, в частности, развивая торговлю по направлению "Север–Юг" с выходом на Иран, Персидский залив и Индию.

Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что проходящее в Астане заседание Совета глав правительств СНГ внесет свой практический вклад в решение стоящих перед Содружеством задач.

14 октября в столице Казахстана состоялось заседание Совета глав государств-участников Содружества Независимых Государств. Тогда Токаев заявил, что это мероприятие стало первым полноценным саммитом СНГ в очном формате после пандемии COVID-19.