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Магзум Мирзагалиев ознакомился с ходом ремонтных работ на месторождении Кашаган

Ознакомился с ходом ремонтных работ на месторождении Кашаган Фото: АО "НК "КазМунайГаз"
Председатель правления АО НК "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев 28 октября посетил месторождение Кашаган, где ознакомился с ходом ремонтных работ на заводе "Болашак", сообщает Zakon.kz.

Управляющий директор компании North Caspian Operating Company (NCOC) Оливье Лазар доложил о текущем статусе ремонтных работ на установке предварительного отбора газа завода по комплексной подготовке нефти и газа "Болашак".

В свою очередь, Магзум Мирзагалиев в ходе посещения объектов отметил необходимость скорейшего завершения ремонтных работ.

На текущий момент все механические работы по восстановлению уровня добычи выполнены, ввод установки в эксплуатацию ожидается в течение нескольких дней.

Магзум Мирзагалиев ознакомился с ходом ремонтных работ

Фото: АО "НК "КазМунайГаз"

Ранее, 2 сентября, председатель правления АО НК "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев в рамках рабочей поездки в Атыраускую область уже посетил производственные объекты Северо-Каспийского проекта. Тогда глава КМГ ознакомился с программой проверок по выяснению причин, вызвавших проблемы на установке.

Напомним, 3 августа на Кашагане была произведена остановка завода по комплексной подготовке нефти и газа "Болашак" в связи с обнаружением признаков утечки газа на слэг-кэтчере. 9 августа добыча была частично восстановлена до уровня 100 тыс. барр. в сутки, 30 сентября – до уровня 210 тыс. барр. в сутки.

Ознакомился с ходом ремонтных работ на месторождении Кашаган

Фото: АО "НК "КазМунайГаз"

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