Скончался легенда рок-н-ролла Джерри Ли Льюис

В США скончался один из основоположников рок-н-ролла Джерри Ли Льюис. Ему было 87 лет, сообщает Zakon.kz.

Об этом 28 октября пишет портал Variety.

Музыкант ушел из жизни в своем доме в штате Миссисипи к югу от Мемфиса в окружении семьи.

Как отметил его представитель Зак Фарнум, в последние дни исполнитель говорил близким, что не боится умереть и "приветствует загробную жизнь".

Джерри Ли Льюис был последним из поколения легендарных исполнителей рок-н-ролла, в числе которых Элвис Пресли, Чак Берри и Литтл Ричард.

Он - один из десяти первых членов Зала славы рок-н-ролла. За время творческой деятельности он записал более 40 альбомов.

Льюис родился 29 сентября 1935 года в американском штате Луизиана, начав музыкальную карьеру с игры на пианино вместе с группой, в которой состояли два его двоюродных брата.

Карьера началась в Мемфисе, с записей на Sun Records в 1956 году. Владелец лейбла - Сэм Филлипс - рассчитывал вырастить нового Элвиса Пресли. Первым хитом певца стал сингл Crazy Arms (1956). Следующий хит Whole Lotta Shakin’ Goin’ On (1957) стал визитной карточкой певца. Затем последовали также успешные Great Balls of Fire (1957), Breathless (1958), High School Confidential (1958).