В Казахстане 45 человек заболели коронавирусом за сутки
Фото: региональная служба коммуникаций города Алматы
Незначительный прирост заболеваемости коронавирусом отметили в Минздраве РК. Согласно их данным, в Казахстане заболели 45 человек, что на 11 случаев больше, чем днем ранее, сообщает Zakon.kz.
На 29 октября лечение от КВИ продолжают получать 794 человека (653 КВИ+ и 141 КВИ-), из них в стационарах находятся 77 пациентов, на амбулаторном уровне – 717.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 2 пациента;
в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента;
на аппарате ИВЛ – 1 пациент.
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