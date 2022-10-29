Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Казахстане 45 человек заболели коронавирусом за сутки

коронавирус Фото: региональная служба коммуникаций города Алматы
Незначительный прирост заболеваемости коронавирусом отметили в Минздраве РК. Согласно их данным, в Казахстане заболели 45 человек, что на 11 случаев больше, чем днем ранее, сообщает Zakon.kz.

На 29 октября лечение от КВИ продолжают получать 794 человека (653 КВИ+ и 141 КВИ-), из них в стационарах находятся 77 пациентов, на амбулаторном уровне – 717.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 2 пациента;

  • в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента;

  • на аппарате ИВЛ – 1 пациент.

Читайте также

Врач объяснила, как восполнить дефицит витамина D осенью

Врач рассказал, о каких заболеваниях могут говорить боли после еды

В Аргентине оспой обезьян впервые заболел ребенок

Елена Беляева
COVID-19 Минздрав РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Опубликован китайский гороскоп на ноябрь для всех знаков восточного календаря
Опубликован китайский гороскоп на ноябрь для всех знаков восточного календаря
Айжан Байзакова рассказала, как познакомилась с мужем
Айжан Байзакова рассказала, как познакомилась с мужем
Опубликована концепция генплана по развитию города G4 City в Алматинской области
Опубликована концепция генплана по развитию города G4 City в Алматинской области
Осужденный за коррупцию экс-вице-министр финансов Казахстана вышел на свободу
На свободу вышел осужденный за коррупцию экс-вице-министр финансов Казахстана
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления