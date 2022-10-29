В Казахстане 45 человек заболели коронавирусом за сутки

Фото: региональная служба коммуникаций города Алматы

Незначительный прирост заболеваемости коронавирусом отметили в Минздраве РК. Согласно их данным, в Казахстане заболели 45 человек, что на 11 случаев больше, чем днем ранее, сообщает Zakon.kz.

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