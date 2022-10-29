Подозреваемый в нападении на супруга Пелоси оказался поклонником теории заговора

Подозреваемый в нападении с молотком на супруга спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси Пола оказался поклонником теории заговора, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным телекомпании CNN, на своей уже удаленной странице в Facebook 42-летний Дэвид Депепи публиковал посты в поддержку различных конспирологических теорий, в частности о том, что результаты выборов президента 2020 года в США были фальсифицированы, на чем настаивает бывший американский лидер Дональд Трамп. Кроме того, Депепи одобрительно высказывался в адрес сторонников республиканца, ворвавшихся в здание конгресса 6 января 2021 года.

Также сообщается, что Депепи публиковал неподтвержденные данные о смертельной опасности вакцин от коронавируса и утверждал, что мировые элиты использовали пандемию, чтобы установить новый миропорядок.

28 октября супруг спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси Пол перенес хирургическую операцию, после того как неизвестный ворвался в резиденцию политика в Сан-Франциско и напал на него с молотком.