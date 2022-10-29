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В Кульсары родителей школьников оштрафовали за погром в детсаду

школьники Фото: скриншот видео
За погром в детском саду города Кульсары суд по делам несовершеннолетних Атырауской области оштрафовал родителей, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в начале октября, после чего видео последствий набега на дошкольное учреждение распространилось в соцсетях. Полицейские Жылыойского района тогда установили, что шесть учеников 6-7 классов пробрались в местный детсад, побили дверные стекла, разбросали цветы, мебель, игрушки и вдобавок распылили огнетушители.

В итоге родителей школьников привлекли к административной ответственности по ст. 127 КоАП РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних".

Как пишет "Ак Жайык", родители признали вину детей и попросили назначить минимальный штраф.  

При признании вины суд вправе сократить сумму административного штрафа на 30%. Учитывая характер правонарушения, личность законных представителей, их поведение до и после совершения правонарушения, а также отсутствие отягчающих обстоятельств, суд подвергнул их административному взысканию в виде штрафа в размере 21 441 тенге, – рассказали в пресс-службе суда.

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Атырауская область Кульсары
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