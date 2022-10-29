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Салтанат Турсынбекова посетила приют для животных

Казахстан кандидат Турсынбекова выборы приют Фото: предвыборный штаб кандидата
Кандидат в президенты РК Салтанат Турсынбекова посетила приют для животных "Сердце ангела" в Астане, передает корреспондент Zakon.kz.

Кандидат поговорила с работниками и хозяйкой приюта о том, с какими проблемами сталкиваются бездомные животные в Казахстане, и какая им нужна помощь.

В столичном частном приюте "Сердце ангела" проживают 130 собак и 20 кошек. Он существует уже четыре года. Основательница Гульмира Назарханова отметила, что в Казахстане не существуют государственных приютов для животных, есть только службы отлова и центры временного содержания. Условия в них оставляют желать лучшего.

Ситуация с животными в Казахстане все еще остается острой проблемой. В день к нам поступают по 15-20 звонков с просьбой забрать животных, часто их подкидывают к нашим дверям. Мы не можем откликнуться и забрать всех. Для этого нужны теплые помещения, большое количество корма. Всех животных, попадающих к нам, вакцинируем, лечим, проводим операции, стерилизуем и кастрируем, а это совсем не маленькие расходы.Гульмира Назарханова

Салтанат Турсынбекова заявила, что позаботится о судьбе животных вне зависимости от того, станет главой государства или нет.

Надо говорить прямо: в нашей стране над животными, как домашними, так и бездомными, издеваются. Их морят голодом, пытают, насилуют, выкидывают из окон многоэтажек или просто оставляют в степи. Видеть, как выброшенные на произвол судьбы животные живут в адских условиях – это шок, просто не передать словами. В декабре 2021 года был принят закон об ответственном обращении с животными. Но, я так понимаю, он на практике просто не работает. На сегодняшний день практически нет государственных питомников для бездомных животных. Не хватает финансирования. Такое отношение государства к живым существам –непозволительно.Салтанат Турсынбекова

Она отметила, что есть случаи, когда кого-то кусают собаки. Это безусловно ужасно и вызывает волну резонанса. Но нельзя переносить такие случаи на всех животных.

В этом питомнике мы видим искалеченных, выброшенных животных. Приютам не оказывается поддержка государства. Зачастую им помогают только блогеры, которые собирают пожертвования в социальных сетях. Я думаю, что нужно в корне поменять данную ситуацию. Салтанат Турсынбекова

Также кандидат призвала людей быть более благородными и милосердными к животным, а также по возможности помогать приютам, которые всегда нуждаются в поддержке. 

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Астана Салтанат Турсынбекова Казахстан
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