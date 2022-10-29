Кандидат в президенты Каракат Абден пообщалась с семейчанами в общественном транспорте

Кандидат в президенты РК Каракат Абден, прибыв в Семей с рабочим визитом, встретилась со своими избирателями не в душных залах, а прямо в салоне одного из автобусов городского общественного транспорта. И даже получила там благословение от одного из аксакалов, сообщает Zakon.kz.

Прибыв в Семее, Каракат Абден, в первую очередь, возложила цветы к памятнику Абаю. Это знак уважения и восхищения наследию, которое оставил своему народу великий казахский поэт и просветитель. После церемонии она просто подошла к ближайшей остановке общественного транспорта и зашла в салон автобуса, шедшего по маршруту №56. Семейчане, улыбаясь, приветствовали кандидата в президенты Казахстана.

Здесь не было обычной в таких случаях агитации и призывов проголосовать за кандидата. Разговор завязался о насущном: о чем думают семейчане, как живут, о чем мечтают? Один из аксакалов, ехавших в автобусе, узнав, что к нему подошла Каракат Абден, женщина, решившая побороться за пост лидера нашей республики, сердечно благословил ее, произнеся бата.

Семья, семейный очаг – вот то главное, что нужно беречь и ценить. Вот о чем мы будет думать и проявлять заботу. Вся моя общественно-политическая деятельность направлена на защиту женщин, детей, матерей. Кандидат в президенты РК Каракат Абден

Фото: пресс-служба Каракат Абден

Сама мать пятерых детей, она не понаслышке знает все беды и чаяния многодетных семей в Казахстане.

Увы, образ многодетной матери в нашем обществе в последнее время несколько померк и незаслуженно высмеивается. Мы должны вернуть обществу светлый образ многодетной матери: миловидной, воспитанной женщины с высокими моральными качествами и культурой поведения. Кандидат в президенты РК Каракат Абден

Фото: пресс-служба Каракат Абден

По ее словам, на днях, встречаясь с многодетными семьями в Караганде, кандидат в президенты Казахстана увидела именно таких матерей: эмоциональных, горячо защищающих свои семьи и детей, но при этом не позволяющих себе выйти за рамки, принятые в высококультурном и воспитанном обществе.

Намерена кандидат изменить и отношение к казахским келін – снохам. Благодаря анекдотам, слухам и даже современным фильмам, в обществе сложилось нездоровое мнение о том, что казахская келін – существо забитое и невежественное, полностью находящееся под пятой мужа и его родственников.

Жена – это олицетворение женского счастья. Да, она может посвятить себя семье, дому и детям, как это принято в казахском обществе. Но это не от невежества, а от любви к своим близким. И платок она на голове носит не из-за того, что боится мужа и родственников, а потому что уважает шанырак, под которым живет в окружении своих родных и близких. Кандидат в президенты РК Каракат Абден

Фото: пресс-служба Каракат Абден

Известная своей широкой общественной деятельностью, кандидат в президенты Казахстана не устает повторять, что у казашек издревле феминизм в крови.

Казашки всегда были свободными, вольными, непокрытыми. Они лихо скакали на лошадях, при этом успевая все сделать по дому и хозяйству. Современные женщины должны следовать примеру своих предшественниц. Кандидат в президенты РК Каракат Абден

В Семее кандидат в президенты Казахстана намерена провести два дня. 30 октября, в День социальных работников Республики Казахстан, чтобы поздравить социальных работников с профессиональным праздником, Каракат Абден собирается посетить центр оказания специальных социальных услуг, где и живут одинокие пенсионеры и люди с инвалидностью.

Фото: пресс-служба Каракат Абден

Кандидат в президенты РК Каракат Абден с момента старта предвыборной кампании находится в рабочей поездке по регионам Казахстана. Она уже побывала в селах Акмолинской области, встретилась с многодетными семьями в Караганде, посетила перинатальный центр в Экибастузе и побеседовала с преподавателями и студентами музыкального колледжа в Павлодаре.

Екатерина Гуляева