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Кандидат в президенты Мейрам Кажыкен встретился с жителями Костанайской области

Мейрам Кажыкен встретился Фото: пресс-служба Мейрам Кажыкен
Во время встреч в Костанайской области кандидат в президенты Мейрам Кажыкен рассказал об основных направлениях своей предвыборной программы, сообщает Zakon.kz.

Во время визита в Костанайскую область кандидат в президенты РК Мейрам Кажыкен провел встречи в Рудном, Костанае и Костанайском районе с представителями профсоюзного комитета АО ССГПО, студентами и преподавателями, а также с сотрудниками научных организаций, во время которых поднимались актуальные вопросы. Во время встреч кандидат в президенты рассказал об основных направлениях своей предвыборной программы. К примеру, на мероприятии с представителями профсоюза он сделал основной упор на статусе профсоюзов крупных предприятий и их независимости.

Профсоюзы должны быть сильными, прочными и по-настоящему отстаивать интересы человека труда. Это главный стержень моей программы. Сейчас на предприятиях могут создаваться производственные советы по безопасности и охране труда, которые в идеале должны быть не просто консультативным органом, а тем, чьи решения должен будет выполнять работодатель. Кандидат в президенты РК Мейрам Кажыкен

Участники встречи активно делились с кандидатом результатами своей деятельности и высказывали мнения о предлагаемых им новшествах. Они положительно оценили пункты программы, касающиеся повышения ответственности работодателя по созданию безопасных условий труда и реформированию системы оплаты.

Работники ССГПО также согласились с тем, что необходимо вернуть право льготного выхода на пенсию для шахтеров и трудящихся, работающих во вредных и опасных условиях.

Жители города Рудный вручили кандидату каску с пожеланиями успехов в дальнейшей деятельности, которая стала уже третьей: в копилке кандидата уже есть каска от содружества профсоюзов "Аманат", от шахтеров "Жезказганцветмет".

В Костанае Мейрам Кажыкен провел встречу со студентами и преподавателями Костанайского регионального университета им. Ахмета Байтурсынова, во время которой участники подняли вопросы трудоустройства молодых специалистов, заработной платы и ее индексации.

Конечно, мы всегда желаем, чтобы у молодежи была работа и хорошая заработная плата. Но этот вопрос не решить за один год. Все начинается с основы – минимального размера заработной платы. В этом году она равна 60 тыс. тенге, с 1 января 2023 года – будет 70 тыс. тенге. Но мы считаем, что размер должен быть свыше 150 тыс. тенге. Кандидат в президенты РК Мейрам Кажыкен

Встреча с сотрудниками сельскохозяйственной опытной станции "Заречное" Костанайского научно-исследовательского института сельского хозяйства прошла в форме диалога, его основной темой стали проблемы сельского хозяйства и аграрной науки. Было отмечено, что развитие АПК и усовершенствование методов исследований и производства тормозят недостаточное финансирование проектов и устаревшая техника.

Встретился с жителями Костанайской области

Фото: пресс-служба Мейрам Кажыкен

Завершилась встреча мини-концертом, во время которого кандидат вместе с артистами исполнил песню "Кешікпей келемдеп ең" Шәмші Қалдаяқова.

Таисия Колевид

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