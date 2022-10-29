Сотрудница ломбарда в Актобе присвоила 18 млн тенге

Сотрудница работала экспертом-оценщиком и имела доступ к клиентской базе. Пользуясь служебным положением, разработала план, как присваивать себе деньги из кассы, сообщает Zakon.kz.

В ее обязанности входили оценка залоговых изделий, выдача кредитов под залог, продажа ювелирных изделий, пишет "Диапазон".

Девушка оформляла на клиентов ломбарда без их ведома залоговые билеты, подделывала подписи и получала из кассы деньги в качестве кредита. В конверт с залоговым имуществом вместо дорогих украшений и смартфонов помещала батарейки, скребки, скобы, помаду, зажигалки и даже предметы женской гигиены.

С октября 2020 года по февраль 2021 года девушка похитила из кассы 18 млн тенге.

Суд приговорил ее к 8 годам. Учитывая, что нее есть маленькие дети, в том числе инвалид, срок исполнения наказания отсрочили на 3 года.