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Врач объяснил, почему опасно лечить изжогу содой

Опасно лечить изжогу содой Фото: pixabay
Специалист объяснил, чем вреден для здоровья один из народных способов избавления от изжоги, сообщает Zakon.kz.

Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов в интервью "Газете.Ru" предупредил, что сода может привести к язве желудка и образованию камней в почках.

Постоянный заброс кислоты из желудка в пищевод повреждает и воспаляет его слизистую. На короткой дистанции этом может привести к язвам, кровотечениям, рубцам, а на длинной — к раку пищевода. Есть лечение, которое от этих осложнений спасает. Но сода против них бессильна, потому что действует очень короткое время — даже не часы, а минуты. Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов

Также эксперт отметил, что при постоянном употреблении соды в организме повышается газообразование. Данный продукт может разъедать желудок изнутри, поскольку сода усиливает выработку соляной кислоты.

Бывали случаи, когда сода вызывала перфорацию стенок желудка, она усиливает выработку соляной кислоты, которая будет разъедать желудок изнутри.

Если постоянно пить соду при изжоге, то кровь ощелачивается. Не настолько, чтобы вы попали в реанимацию, но в достаточной степени, чтобы моча стала щелочной, а если она остается такой постоянно, то образуются фосфатные камни в почках, которые невозможно растворить, а можно только удалить. Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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