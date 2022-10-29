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Россия приостанавливает действие "зерновой сделки" на неопределенный срок

Россия приостанавливает действие "зерновой сделки" Фото: pixabay
Россия приостанавливает участие в "зерновой сделке" на неопределенный срок, сообщает Zakon.kz.

Причиной в Минобороны РФ назвали нападение дронов на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.

При этом в российском оборонном ведомстве было отмечено, что среди целей украинских дронов были и те российские корабли, которые контролируют выполнение зерновой сделки и поддерживают действие коридоров безопасности для грузовых судов, входящих в украинские порты и выходящих из них.

По данным ведомства, в нападении были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских дронов. Все атаки были отражены.

Ранее в Минобороны заявили, что атака украинских беспилотников на Севастополь осуществлялась под контролем британских специалистов, находящихся в Очакове Николаевской области.

Условия восстановления участия России в сделке в сообщении Минобороны не озвучиваются.

Зерновая сделка была подписана 22 июля в Стамбуле Россией, Украиной, Турцией и ООН. Соглашение предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. 20 октября первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что не стоит быть слишком оптимистичными насчет продления зерновой сделки.

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