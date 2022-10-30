Через фонд "Даму" в ЗКО профинансированы более 800 проектов малого и среднего бизнеса

Господдержка бизнеса стимулирует предпринимательский сектор. Одна из программ бизнеса – это "Национальный проект по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы", в рамках которого Фонд "Даму" оказывает предпринимателям поддержку: субсидирование и гарантирование, сообщает Zakon.kz.

Субсидирование части процентной ставки по кредиту, – это когда банк выдает кредит по определенной ставке вознаграждения, и часть расходов по ним возмещается государством через Фонд "Даму". Региональным филиалом по Западно-Казахстанской области за 9 месяцев текущего года по инструменту "субсидирование" поддержано около 800 проектов на сумму кредитов порядка 29 млрд тенге. Предпринимателям выплачено субсидий на сумму 3,9 млрд тенге. Второй инструмент – это частичное гарантирование проектов. В целях обеспечения доступности финансирования, для предпринимателей предусмотрена возможность предоставления гарантии по кредиту, т.е., когда предприниматель обращается в банк за кредитом и у него не хватает залогов, Фонд "Даму" может предоставить свою гарантию, которая выступает вместо залога до 85% от суммы кредита. За 9 месяцев текущего года по инструменту "гарантирование" поддержано 775 проектов на сумму кредитов в 10,2 млрд тенге, сумма гарантий составила 5,7 млрд тенге. Директор регионального филиала АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" по Западно-Казахстанской области Балгын Оразова

Как отметила Балгын Оразова, схема обращения очень простая. Для начала предприниматель обращается в банк с бизнес-проектом. Банк проводит оценку финансово-экономической эффективности проекта. При положительном решении банка, предприниматель обращается в региональный филиал фонда "Даму" по месту реализации проекта либо может подать заявку для участия в программе в электронном виде. При одобрении проекта со стороны фонда, заключается трехсторонний договор субсидирования и/или договор гарантирования между предпринимателем, банком и фондом "Даму".