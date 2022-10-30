В Казахстане второй день подряд незначительно увеличивается число заболевших КВИ

Незначительный прирост заболеваемости коронавирусом отметили в Минздраве РК. Согласно их данным, в Казахстане заболели 50 человек, что на 5 случаев больше, чем днем ранее. 29 октября заболевших было больше на 11 человек, чем 28 октября, сообщает Zakon.kz.

На 30 октября лечение от КВИ продолжают получать 832 человека (–684+ и 148 КВИ-), из них в стационарах находятся 77 пациентов, на амбулаторном уровне – 755 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 2 пациента,

в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента,

на аппарате ИВЛ – 1 пациент.

Отмечается, что в Казахстане на 30 октября первым компонентом провакцинировано 10 842 875 человек, вторым компонентом – 10 604 841 человек. Ревакцинировано – 5 607 772.