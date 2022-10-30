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Возобновлены прямые рейсы Алматы – Бангкок

Таиланд Фото: pixabay
С 30 октября Air Astana восстановила регулярное авиасообщение из Алматы в столицу Таиланда Бангкок, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в компании, рейсы выполняются на авиалайнере Airbus A321LR, начиная с 5 вылетов в неделю и до ежедневных с 29 ноября согласно следующему расписанию (время местное):

  • Рейс КС 931 Алматы – Бангкок вылетает в 01:10, прилетает – в 08:55.

  • Рейс КС 932 Бангкок — Алматы вылетает в 10:05, прилетает – в 16:35.

Стоимость билетов в обе стороны с учетом сборов в эконом-классе начинается от 263 674 тенге.

Ранее, с марта 2020 года, рейсы были прерваны в связи с пандемией.

Отмечается, что с 1 октября тайские власти сняли все COVID- ограничения к въезду иностранным туристам.

Виза для граждан Казахстана выдается по прибытии в аэропорт сроком на 30 дней (стоимость визы – 2000 бат).

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