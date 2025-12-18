#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
514.31
603.03
6.4
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
514.31
603.03
6.4
События

Рейс Алматы – Бангкок совершил экстренную посадку в Дели

Авиакомпания Air Astana, Эйр Астана, самолет, самолеты , фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2025 08:56 Фото: Zakon.kz
Летевший из Алматы в Бангкок самолет авиакомпании Air Astana совершил посадку в аэропорту Дели по технической причине, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в пресс-службе авиакомпании.

"Самолет со 138 пассажирами вылетел из Алматы в 01:00 18 декабря и приземлился в Дели в 05:51 в штатном режиме. Всем пассажирам предоставляется питание, оформлены временные визы, авиакомпания решает вопрос размещения пассажиров в гостинице. Параллельно готовится резервный борт для продолжения рейса в Бангкок", – сказано в сообщении.

Авиакомпания предоставила номер горячей линии в WhatsApp +7 7027020074.

Утром 17 декабря 2025 года экипаж самолета Air Astana, летевшего из Алматы в Астану, объявил сигнал бедствия MAY-DAY из-за задымления в салоне воздушного судна. Позже в авиакомпании рассказали подробности инцидента. А ранее самолет авиакомпании FlyArystan Астана – Алматы дважды возвращался на стоянку и так и не взлетел.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Стало известно, когда в Алматы зажгут главную новогоднюю елку
09:22, Сегодня
Стало известно, когда в Алматы зажгут главную новогоднюю елку
Авиарейс Алматы-Уральск совершил вынужденную посадку в Атырау
16:18, 25 ноября 2023
Авиарейс Алматы-Уральск совершил вынужденную посадку в Атырау
Самолет Air Astana совершил вынужденную посадку в Баку
09:38, 24 марта 2025
Самолет Air Astana совершил вынужденную посадку в Баку
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: