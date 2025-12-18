Рейс Алматы – Бангкок совершил экстренную посадку в Дели

Летевший из Алматы в Бангкок самолет авиакомпании Air Astana совершил посадку в аэропорту Дели по технической причине, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в пресс-службе авиакомпании.

"Самолет со 138 пассажирами вылетел из Алматы в 01:00 18 декабря и приземлился в Дели в 05:51 в штатном режиме. Всем пассажирам предоставляется питание, оформлены временные визы, авиакомпания решает вопрос размещения пассажиров в гостинице. Параллельно готовится резервный борт для продолжения рейса в Бангкок", – сказано в сообщении.

Авиакомпания предоставила номер горячей линии в WhatsApp +7 7027020074.

Утром 17 декабря 2025 года экипаж самолета Air Astana, летевшего из Алматы в Астану, объявил сигнал бедствия MAY-DAY из-за задымления в салоне воздушного судна. Позже в авиакомпании рассказали подробности инцидента. А ранее самолет авиакомпании FlyArystan Астана – Алматы дважды возвращался на стоянку и так и не взлетел.