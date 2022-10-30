В Алматы проходит международный гастрофестиваль
Организатором мероприятия выступило Управление туризма Алматы с целью популяризации города как места одной из ключевых дестинаций международного событийного туризма.
В рамках Almaty Food Fest 2022 предусмотрена культурная и развлекательная программа. Знакомство с кухней различных стран мира проходит внутри своеобразных кварталов, на которые разделена площадь. Посетители фестиваля смогли отведать мексиканские, грузинские, американские, азиатские и казахские блюда. Не забыли и про любителей десертов – для них организовали специальную "улицу сладостей".
Фото: пресс-служба акимата города Алматы
Также гости могли принять участие в кулинарных конкурсах и розыгрышах, посмотреть live cooking-шоу от приглашенных шеф-поваров международного уровня, приобрести фермерскую продукцию и изделия ручной работы. Артисты казахстанской эстрады сопровождали вкусное шоу зажигательными музыкальными номерами.
Фото: пресс-служба акимата города Алматы
Фестиваль привлек зарубежных гостей – популярных блогеров из Кувейта, Бахрейна, Индии и других стран. Они рассказывали об особенностях национальной кухни своих стран, а также сделали обзоры традиционных блюд Казахстана.
Я – самый настоящий гурман. Только у себя на родине, в Индии, я посетил около 500 ресторанов. Специально приехал в Алматы на Almaty Food Festival 2022, чтобы больше узнать о вашей национальной кухне и получить новый гастрономический опыт. Фуд-блогер из Индии Рохит Мавле
Фото: пресс-служба акимата города Алматы
Фестиваль проходит на площади им. Абая (перед Дворцом Республики) в течение двух дней – 29 и 30 октября. В завершение каждого вечера всех гостей мероприятия ждет выступление любимых казахстанских артистов:
29 октября – группа Orda;
30 октября – Кайрат Нуртас.
Более подробную информацию и программу фестиваля смотрите на официальном сайте www.almatyfoodfest.kz и в Инстаграм-аккаунте @almatyfoodfest.
За дополнительной информацией и аккредитацией, пожалуйста, обращайтесь по указанным ниже контактам:
пресс-центр Almaty Food Fest 2022
Тогжан Бектурсынова +7-707-847-6501
E-mail: togzanbektursynova@gmail.com
olessya.kolesnichenko@gmail.com
Фото: пресс-служба акимата города Алматы
Читайте также