В Алматы проходит международный гастрофестиваль

На площади им. Абая в Алматы проходит международный гастрономический фестиваль Almaty Food Fest 2022, сообщает Zakon.k

Организатором мероприятия выступило Управление туризма Алматы с целью популяризации города как места одной из ключевых дестинаций международного событийного туризма.

В рамках Almaty Food Fest 2022 предусмотрена культурная и развлекательная программа. Знакомство с кухней различных стран мира проходит внутри своеобразных кварталов, на которые разделена площадь. Посетители фестиваля смогли отведать мексиканские, грузинские, американские, азиатские и казахские блюда. Не забыли и про любителей десертов – для них организовали специальную "улицу сладостей".

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Также гости могли принять участие в кулинарных конкурсах и розыгрышах, посмотреть live cooking-шоу от приглашенных шеф-поваров международного уровня, приобрести фермерскую продукцию и изделия ручной работы. Артисты казахстанской эстрады сопровождали вкусное шоу зажигательными музыкальными номерами.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Фестиваль привлек зарубежных гостей – популярных блогеров из Кувейта, Бахрейна, Индии и других стран. Они рассказывали об особенностях национальной кухни своих стран, а также сделали обзоры традиционных блюд Казахстана.

Я – самый настоящий гурман. Только у себя на родине, в Индии, я посетил около 500 ресторанов. Специально приехал в Алматы на Almaty Food Festival 2022, чтобы больше узнать о вашей национальной кухне и получить новый гастрономический опыт. Фуд-блогер из Индии Рохит Мавле

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Фестиваль проходит на площади им. Абая (перед Дворцом Республики) в течение двух дней – 29 и 30 октября. В завершение каждого вечера всех гостей мероприятия ждет выступление любимых казахстанских артистов:

29 октября – группа Orda;

30 октября – Кайрат Нуртас.

Более подробную информацию и программу фестиваля смотрите на официальном сайте www.almatyfoodfest.kz и в Инстаграм-аккаунте @almatyfoodfest.

За дополнительной информацией и аккредитацией, пожалуйста, обращайтесь по указанным ниже контактам:

пресс-центр Almaty Food Fest 2022

Тогжан Бектурсынова +7-707-847-6501

E-mail: togzanbektursynova@gmail.com

olessya.kolesnichenko@gmail.com

Фото: пресс-служба акимата города Алматы