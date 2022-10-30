Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Алматы проходит международный гастрофестиваль

Проходит в Алматы Фото: пресс-служба акимата города Алматы
На площади им. Абая в Алматы проходит международный гастрономический фестиваль Almaty Food Fest 2022, сообщает Zakon.k

Организатором мероприятия выступило Управление туризма Алматы с целью популяризации города как места одной из ключевых дестинаций международного событийного туризма.

В рамках Almaty Food Fest 2022 предусмотрена культурная и развлекательная программа. Знакомство с кухней различных стран мира проходит внутри своеобразных кварталов, на которые разделена площадь. Посетители фестиваля смогли отведать мексиканские, грузинские, американские, азиатские и казахские блюда. Не забыли и про любителей десертов – для них организовали специальную "улицу сладостей".

Проходит в Алматы

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Также гости могли принять участие в кулинарных конкурсах и розыгрышах, посмотреть live cooking-шоу от приглашенных шеф-поваров международного уровня, приобрести фермерскую продукцию и изделия ручной работы. Артисты казахстанской эстрады сопровождали вкусное шоу зажигательными музыкальными номерами.

Проходит в Алматы

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Фестиваль привлек зарубежных гостей – популярных блогеров из Кувейта, Бахрейна, Индии и других стран. Они рассказывали об особенностях национальной кухни своих стран, а также сделали обзоры традиционных блюд Казахстана.

Я – самый настоящий гурман. Только у себя на родине, в Индии, я посетил около 500 ресторанов. Специально приехал в Алматы на Almaty Food Festival 2022, чтобы больше узнать о вашей национальной кухне и получить новый гастрономический опыт. Фуд-блогер из Индии Рохит Мавле

Проходит в Алматы

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Фестиваль проходит на площади им. Абая (перед Дворцом Республики) в течение двух дней – 29 и 30 октября. В завершение каждого вечера всех гостей мероприятия ждет выступление любимых казахстанских артистов:

  • 29 октября – группа Orda;

  • 30 октября – Кайрат Нуртас.

Более подробную информацию и программу фестиваля смотрите на официальном сайте www.almatyfoodfest.kz и в Инстаграм-аккаунте @almatyfoodfest.

За дополнительной информацией и аккредитацией, пожалуйста, обращайтесь по указанным ниже контактам:

  • пресс-центр Almaty Food Fest 2022

  • Тогжан Бектурсынова +7-707-847-6501

E-mail: togzanbektursynova@gmail.com

olessya.kolesnichenko@gmail.com

Проходит в Алматы

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Читайте также

Временно приостановлены рейсы Астана – Новосибирск

Константин Вноровский
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Опубликован китайский гороскоп на ноябрь для всех знаков восточного календаря
Опубликован китайский гороскоп на ноябрь для всех знаков восточного календаря
Награждены медалями
Ветераны разведывательного отряда Кара майора награждены медалями
Холодную воду отключат в Бостандыкском районе
Холодную воду временно отключат в одном из районов Алматы
Южная Корея
Национальный траур объявлен в Южной Корее из-за трагедии в Сеуле
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления