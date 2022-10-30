Пиво названо самым вредным напитком для мозга
Выяснилось, что его употребление на 73% повышает риск развития геморрагического инсульта.
Результаты научной работы появились в журнале Neurology. Специалисты канадского Научно-исследовательского института здоровья населения выяснили, что даже умеренное употребление алкоголя может увеличить вероятность инсульта.
Медики изучили пищевые привычки 26 тысяч человек и выяснили, что алкоголь увеличивает риск возникновения инсульта в среднем на 50%.
Самым вредным напитком стало пиво, употребление которого повышает риск развития ишемического инсульта на 21%, а геморрагического — на 73%.
Инсульт является основной причиной смерти и инвалидности во всем мире. Известно, что высокое потребление алкоголя увеличивает риск инсульта, но существовала некоторая неопределенность в отношении того, влияет ли на это потребление алкоголя в небольших количествах. Один из авторов исследования профессор Мартин О’Доннел
При этом ученые подсчитали, что пять порций алкоголя в день, по крайней мере один раз в месяц, увеличивают количество инсультов на 39 процентов: на 29 процентов ишемического инсульта и на 76 процентов — геморрагического. Это касается разовой дозы в пять порций, которые равняются:
5 рюмкам водки или другого крепкого алкоголя;
2,5 бокала пива;
половине бутылки вина.
При этом, по словам исследователей, вино не влияет на здоровье головного мозга. Но это не означает, что его можно пить в неограниченном количестве, предупредили сотрудники института.
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