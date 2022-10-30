Пиво названо самым вредным напитком для мозга

Самым опасным для здоровья мозга алкогольным напитком ученые назвали пиво, сообщает Zakon.kz.

Выяснилось, что его употребление на 73% повышает риск развития геморрагического инсульта.

Результаты научной работы появились в журнале Neurology. Специалисты канадского Научно-исследовательского института здоровья населения выяснили, что даже умеренное употребление алкоголя может увеличить вероятность инсульта.

Медики изучили пищевые привычки 26 тысяч человек и выяснили, что алкоголь увеличивает риск возникновения инсульта в среднем на 50%.

Самым вредным напитком стало пиво, употребление которого повышает риск развития ишемического инсульта на 21%, а геморрагического — на 73%.

Инсульт является основной причиной смерти и инвалидности во всем мире. Известно, что высокое потребление алкоголя увеличивает риск инсульта, но существовала некоторая неопределенность в отношении того, влияет ли на это потребление алкоголя в небольших количествах. Один из авторов исследования профессор Мартин О’Доннел

При этом ученые подсчитали, что пять порций алкоголя в день, по крайней мере один раз в месяц, увеличивают количество инсультов на 39 процентов: на 29 процентов ишемического инсульта и на 76 процентов — геморрагического. Это касается разовой дозы в пять порций, которые равняются:

5 рюмкам водки или другого крепкого алкоголя;

2,5 бокала пива;

половине бутылки вина.

При этом, по словам исследователей, вино не влияет на здоровье головного мозга. Но это не означает, что его можно пить в неограниченном количестве, предупредили сотрудники института.