Чарльз III заработал более £1 млн, продав лошадей королевы Елизаветы

Более £1 млн заработал король Великобритании Чарльз III, продав скаковых лошадей скончавшейся королевы Елизаветы II, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Sun, 14 животных были проданы на аукционе Tattersalls в Ньюмаркете. Каждая лошадь ушла в среднем за £75 тысяч, что в итоге принесло монарху £1,075 млн.

Сын Елизаветы II Чарльз III унаследовал только часть из принадлежавших ей лошадей, включая скакуна по кличке Love Affairs, который стал победителем скачек в Гудвуде всего за два дня до смерти королевы.

Монарх сократил количество лошадей в королевских конюшнях, но пообещал, что этот вид спорта навсегда останется в семье.