В Индии при обрушении моста погибли 40 человек

Минимум 40 человек погибли, более 100 пропали без вести после обрушения моста в штате Гуджарат в Индии, сообщает Zakon.kz.

Местный телеканал Zee News сообщает, что в результате обрушения в реку Мачху упали более 500 человек.

Канал указывает, что в городе Морви на западе Индии, где случилась трагедия, нет электричества, что затрудняет работу спасательных служб.

Мост на плотине Мачху был закрыт в течение последних двух лет и вновь открылся накануне после реконструкции. Это излюбленное место для посещения местными жителями, и мост мог обрушиться, не выдержав большого количества людей.

Премьер-министр Нарендра Моди распорядился оказать всю необходимую помощь, а также выделить семьям погибших по 200 тыс. рупий (более $2,3 тыс), а также по 50 тыс. рупий (около $600) раненым.