Лула да Силва победил на президентских выборах в Бразилии

Экс-президент Бразилии, представляющий левую Партию трудящихся, Луис Инасиу Лула да Силва набрал 50,87% голосов. Его соперник – действующий глава государства правый популист Жаир Болсонару получил поддержку 49,13% избирателей, сообщает Zakon.kz.

Предвыборные прогнозы предрекали победу Лулы уже в первом туре, но тогда он получил 48,5% голосов, а Болсонару – 43,2%, сообщает Deutsche Welle.

В первом туре выборов 77-летний Лула да Силва опередил Жаира Болсонару, хотя и с менее существенным отрывом, чем того можно было ожидать на основании опросов.

Луис Инасиу Лула да Силва был президентом Бразилии в 2003-2010 годах и пользовался огромной популярностью. Впоследствии он был осужден на 12 лет по обвинению в коррупции, однако Верховный суд отменил приговор, что позволило ему вновь баллотироваться на выборах.

Перед выборами Болсонару неоднократно выражал сомнения в независимости избирательной системы и допускал, что не признает результат выборов, а его сторонники даже призывали к путчу.