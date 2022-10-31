Врач рассказала, как понизить высокий пульс без таблеток

Больший риск развития заболеваний стоит перед теми людьми, чья частота сердечных сокращений в состоянии покоя составляет более 100 ударов в минуту. Они на 78% чаще рискуют оказаться в кардиологическом отделении, сообщает Zakon.kz.

Если сердце бьется слишком быстро в покое, это может сигнализировать о физической форме или что нервная система значительно напряжена. Есть несколько способов снизить высокий пульс самостоятельно, без таблеток. Об этом рассказала врач-кардиолог Наталия Золотарева, сообщает "Прайм".

Для снижения пульса в момент внезапного приступа учащенного сердцебиения следует использовать технику медленного глубокого дыхания. Снижение скорости дыхания поможет снизить частоту сердечных сокращений.

Сделайте вдох в течение 5-8 секунд, удерживайте его в течение 3-5 секунд, а затем медленно выдохните в течение 5-8 секунд. Сосредоточьтесь на полном выдохе, чтобы уменьшить частоту сердечных сокращений. Наталия Золотарева

Можно попробовать и технику дыхания 4-7-8. Это когда вы вдыхаете до счета 4, удерживаете счет 7, а затем выдыхаете до счета 8, издавая звук "вуш". Это упражнение стоит повторить 3 или более раз.

Сократить частоту сердечных сокращений поможет и стимуляция блуждающего нерва, который отвечает за контроль сердечного ритма. Для этого эксперт советует использовать маневр Вальсальвы. После глубокого вдоха напрягите мышцы в животе, удерживайте давление в течение пяти секунд, а затем отпустите. Возможно, вам придется сделать это несколько раз, чтобы получить желаемый эффект, предупреждает Золотарева.

Кроме того, можно немного покашлять, а также сделать массаж каротидного синуса. Сонная артерия течет по шее рядом с блуждающим нервом. Сделайте артерии нежный массаж кончиками пальцев, чтобы стимулировать соседний нерв и замедлить частоту сердечных сокращений.

Попробуйте опускать лицо в холодную воду, чтобы стимулировать рефлекс погружения, ответственный за замедление метаболизма. Продолжайте, пока не заметите падение частоты сердечных сокращений.

Между тем, учащенный пульс может означать тахикардию, которая может быть связана с ситуациями, требующими неотложной медицинской помощи. Поэтому при неэффективности вышеописанных мероприятий лучше вызвать скорую помощь или обратиться к врачу, чтобы убедиться, что это состояние не опасно. Наталия Золотарева

Чтобы держать пульс в пределах нормы важно регулярно заниматься спортом, хорошо высыпаться, а также регулярно опустошать мочевой пузырь.

Нужно есть здоровую пищу для сердца, которая помогает организму регулировать частоту сердечных сокращений. Включайте в свой рацион больше лосося, сардин, скумбрии, цельного зерна, зеленых листовых овощей, орехов и продуктов с высоким содержанием калия, таких, как бананы и авокадо.

Чаще обнимайтесь! Частые объятия связаны с более низким кровяным давлением и более высоким уровнем окситоцина, что может помочь снизить частоту сердечных сокращений. Наталия Золотарева

Кофеин повышает кровяное давление и частоту сердечных сокращений. Увеличение является временным, но может быть драматичным в зависимости от того, сколько кофеина вы потребляете.