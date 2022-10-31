15 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки
Фото: Zakon.kz
У одного жителя Казахстана выявили коронавирусную инфекцию с признаками пневмонии. Данные о заболевших представил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.
Двумя сутками ранее COVID-19 заболели 50 человек.
На 31 октября лечение от КВИ продолжают получать 830 человек (681 КВИ+ и 149 КВИ-), из них в стационарах находятся 77 пациентов, на амбулаторном уровне – 753 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 2 пациента;
в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента;
на аппарате ИВЛ – 1 пациент.
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