15 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки

Фото: Zakon.kz

У одного жителя Казахстана выявили коронавирусную инфекцию с признаками пневмонии. Данные о заболевших представил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.

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