Курсы валют на 31 октября в обменниках Казахстана

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 31 октября 2022 года (на 09:30), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара к тенге составляет 467 тенге, евро – 464,76 тенге, рубля – 7,58 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 468 тенге, продажи – 472 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 464 тенге, продажи – 470 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 7,2 тенге, продажи – 7,45 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 469 тенге, продажи – 474 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 467 тенге, продажи – 472 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 7,15 тенге, продажи – 7,4 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 469 тенге, продажи – 472 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 464 тенге, продажи – 470 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 7,25 тенге, продажи – 7,35 тенге. Читайте также "Казына Капитал Менеджмент" вступил в Ассоциацию ООН "Принципы ответственного инвестирования" Сколько стоит бензин в городах Казахстана — исследование В Казахстане утвердили правила заключения договора пенсионного аннуитета

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