Курсы валют в обменниках Казахстана на 31 октября

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК 31 октября 2023 года (на 11:05 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 471,87 тенге, евро – 499,29 тенге, рубля – 5,07 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 470 тенге, продажи – 475 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 498 тенге, продажи – 504 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,95 тенге, продажи – 5,1 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 470 тенге тенге, продажи – 473,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 497 тенге, продажи – 501 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,87 тенге, продажи – 5,05 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 470,5 тенге, продажи – 473,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 495 тенге, продажи – 503 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,95 тенге, продажи – 5,03 тенге. Читайте также Шарлапаев о приватизации АМТ: Не можем раскрывать условия сделки Институт банкротства физлиц хотят усовершенствовать в Казахстане Казахстанцы с 9 млрд долга признаны банкротами

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