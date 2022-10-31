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Законодательство РК

В Алматы лжемебельщик брал предоплату и скрывался

клиенты, тенге Фото: pixabay
Лжемебельщик обманул клиентов на миллионы тенге. Он брал задатки за "изготовление" мебели, сообщили Zakon.kz в Департаменте полиции Алматы 31 октября.

Мужчина входил в доверие к клиентам. Он утверждал, что делает мебель на заказ. Далее по их звонку выезжал на замеры и получал предоплату более миллиона тенге с клиента. Потом он скрывался.

Полицейские Алматы задержали мужчину. В отношении 37-летнего уроженца Мангистауской области завели уголовное дело по ст. 190 ч. 3 п. 4 УК РК.

Полицейские установили четыре эпизода мошенничества. Причем клиенты были из разных районов города.

Фигурант в прошлом уже имел проблемы с законом. Он привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

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