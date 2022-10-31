В ЗКО приступили к работе 242 педагога-профориентатора

В 2022-2023 учебном году в школах с 7 класса введена новая должность – специалист "педагог-профориентатор", который будет помогать учащимся в выборе будущей профессии.

Руководитель отдела развития дошкольного и среднего образования областного управления образования Луара Батыргалиева пояснила, что должность специалиста педагога-профориентатора новая, еще законодательно не определены требования к работе, но суть ясна – помочь ребенку определиться с выбором профессии. Это сложный процесс, требующий многозадачности, и много зависит от воспитательной работы педагога.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

На сегодняшний день новая должность введена в 242 из 379 школ области. Таким образом, в настоящее время 242 педагога-профориентатора приступили к своим обязанностям в средних общеобразовательных школах.

Свою помощь в работе педагога-профориентатора предложила региональная Палата предпринимателей, организовав встречу с представителями общеобразовательных школ, проводящих среди учащихся средних классов профориентационную работу.

В рамках встречи сотрудники отдела развития человеческого капитала РПП поделились своим опытом в работе с предприятиями области на предмет ознакомления подрастающего поколения с профессиями, которые ребята могут получить в учебных заведениях региона, а также в организации экскурсий на производственные предприятия.

Руководитель отдела по профориентационной работе ПП ЗКО Айгуль Абулкаирова отметила, что оказывается бесплатная поддержка педагогам по профориентационной работе, так как Палата предпринимателей ЗКО уже с 2014 года проводит со школами работу по профориентации учеников старших классов.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

С 2016 года мы на постоянной основе организуем областной День профориентации, когда одновременно этот день проходит во всех районах области. Мы приглашаем учеников 9 классов всех школ на встречу с представителями всех колледжей, которые рассказывают о процессе обучения в учебных заведениях, какие специальности получают выпускники. День профориентации проводится раз в три месяца. У нас разработан алгоритм выбора будущей профессии для школьников, который мы используем в своей работе. Также совместно с Назарбаев интеллектуальной школой Уральска мы разработали методическое пособие в помощь выпускнику школы. В планах проведение совместной работы с городским журналом "История успеха", где дети будут иметь возможность встречаться с успешными предпринимателями нашего региона как в офлайн, так и в онлайн-формате. Айгуль Абулкаирова

Она добавила, что с 8 ноября начинаются экскурсии на предприятия, график уже составлен. Кстати, такие экскурсии проводятся только в нашем регионе. Таким образом, работа ведется в трех направлениях: встречи в зуме, гостевые лекции с молодыми предпринимателями и производственные экскурсии.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

За время работы в данном направлении Палата предпринимателей ЗКО ежеквартально проводит гостевые лекции для учащихся школ, колледжей и вузов, на которые в качестве спикеров приглашаются предприниматели региона, рассказывающие о своих предприятиях, заводах, какую продукцию выпускают и многое другое.

Педагогам-профориентаторам были предоставлены материалы для работы, разработанные ПП ЗКО, это пособия, методички, ссылки на атлас новых профессий и многое другое.