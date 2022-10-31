В Казахстане разоблачили миф о влиянии мыслей на структуру воды

В telegram-канале распространяются сообщения о том, что мысли влияют на структуру воды. Якобы жидкость, рядом с которой думали о хорошем, при замерзании превращается в красивые и правильные кристаллы, сообщает Zakon.kz.

Если рядом со стаканом думать о плохом, то, замерзнув, вода приобретает уродливую форму. Все это псевдонаучно и недоказуемо, пишет stopfake.kz.

Фото: скриншот

Картинки, прикрепленные к рассылке, можно найти в Казнете. Под каждым изображением кристалла написано слово, которое якобы говорили воде. Под снимками красивых кристаллов написаны хорошие слова, а под фото уродливых — плохие.

Под одной и той же картинкой в Сети можно увидеть совершенно разные надписи. Так, в той версии, которую распространяют пользователи Казнета, указано, что наименее красивый кристалл "слышал" слова "Я тебя убью". На других сайтах этот же снимок подписан фразой "Ты мне отвратителен".

Для строгого научного эксперимента, способного что-либо доказать, такие расхождения попросту непростительны и подрывают всякое доверие к его объективности. Автором идеи о том, что мысли могут формировать структуру воды, является псевдоученый Масару Эмото, – говорится в сообщении.

Масару Эмото в своей книге "Скрытые послания в воде" приводит результаты различных экспериментов, подкрепляя свою теорию. Однако примечательно то, что ни один из его экспериментов не был описан ни в одном рецензируемом научном журнале.

То есть нет никаких подтверждений тому, что эксперименты были контролируемые, с двойным ослеплением и соответствовали всем стандартам доказательной науки.

Когда влияние мыслей человека на воду попробовали изучить в рамках контролируемых экспериментов, то оказалось, что никакого влияния и вовсе нет: кристаллы воды застывали вне зависимости от того, что о них думали люди.

Масару Эмото не приводит совершенно никакой теоретической базы, которая объясняла бы, почему вода может "слышать" мысли.

Молекула воды очень проста: она состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода. Она имеет форму латинской буквы V, при этом атом кислорода находится в нижней точке буквы, а атомы водорода на ее концах. Как именно это меняется и почему, Масару Эмото никогда объяснить не мог, – говорится в объяснении.

В целом обвинять в вере в чудесные свойства воды исключительно Эмото не стоит. Дело в том, что вера в некую "память" воды, изменение ее структуры и прочие фантастические ее свойства живет веками. Именно на этих предубеждениях и основана гомеопатия.

О том, почему она не может работать и почему теория о "памяти" воды антинаучна, подробно рассказывает в своей книге "Защита от темных искусств. Путеводитель по миру паранормальных явлений" биолог и популяризатор науки Александр Панчин.

Теорию о "памяти" воды и основанную на ней гомеопатию не признают не только отдельные ученые, но и все научное сообщество в целом. Гомеопатия считается псевдонаукой и запрещена в некоторых странах на официальном уровне.

Теория о том, что наши мысли влияют на структуры воды, бездоказательна и основана на псевдонаучных идеях.