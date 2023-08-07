Ученые: мысли о хорошем сне важнее, чем сам сон

Британские ученые провели исследование, которое показало, что мысли о хорошем сне гораздо важнее самого сна, сообщает Zakon.kz.

Исследователи из Уорикского университета провели анализ сна у сотни человек в возрасте от 18 до 22 лет. Испытуемых просили вести дневник сна, где они фиксировали свои эмоции и впечатления после пробуждения. Кроме того, качество сна мониторил специальный трекер, установленный на руке каждого из участников эксперимента, пишет DailyMail.

Как показали результаты, качество сна, которое фиксировал трекер, не влияет на состояние человека так, как влияет его мысли о ночных грезах. Так, участники, которые на утро делились в дневниках положительными эмоциями и были полны энергии, не всегда на самом деле качественно и хорошо впали в этот период, согласно данным устройств на руке.

"Даже если устройство для отслеживания сна может сказать, что вы плохо спали прошлой ночью, ваше собственное восприятие качества вашего сна может быть весьма положительным. И если вы думаете, что хорошо выспались, это может помочь улучшить ваше настроение на следующий день". Анита Леннейс, доктор, ведущий автор исследования

Команда учкных заявила, что их результаты совпадают с предыдущими исследованиями, которые показали, что здоровье людей, которое они ощущают и которое описывают, но не их фактическое состояние здоровья, были основным фактором, связанным с удовлетворенностью жизнью и благополучием.

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