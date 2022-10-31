Агентство Moody's впервые присвоило рейтинг ТОО "КомТрансЛизинг"

20 октября в Лондоне международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service (далее Moody's) впервые присвоило ТОО "КомТрансЛизинг" (далее КТЛ) долгосрочный корпоративный рейтинг (CFR) B1 и долгосрочный рейтинг эмитента B1.

Одновременно Moody's присвоило долгосрочный рейтинг эмитента по национальной шкале Ba1.kz.

Прогноз по рейтингу Moody's "стабильный".

Первичное получение рейтинга КТЛ от одного из самых уважаемых международных рейтинговых агентств является признанием устойчивости компании и эффективности ее деятельности.

Особенно ценно получение рейтинга В1 с прогнозом "стабильный" в условиях высокой неопределенности мировой геополитической ситуации.

В настоящий момент деятельность компании направлена на поддержание качества лизингового портфеля и высокой степени его диверсификации.

По мнению Moody’s, "качество активов останется ключевым фактором кредитоспособности КТЛ в следующие 12-18 месяцев, при этом проблемные кредиты (определяемые как договоры финансовой аренды на третьем этапе) составляют менее 1% валового лизингового портфеля за последние три года".

Напомним, ТОО "КомТрансЛизинг" входит в группу компаний "Вираж" и специализируется на оказании лизинговых услуг по всем типам техники, производимой и реализуемой в торговой сети группы, во всех регионах Казахстана.

Цель компании – реализация, совершенствование и стимулирование приобретения легкого коммерческого транспорта и сельхозтехники посредством лизинга, развитие малого и среднего бизнеса, а также развитие производственного и транспортного секторов экономики Казахстана.

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