Священники из Ватикана смогут получать ПМЖ в Казахстане

МВД РК подготовило проект закона "О ратификации Дополнительного Соглашения к Соглашению между Республикой Казахстан и Святым Престолом о взаимоотношениях", сообщает Zakon.kz.

В частности, закон позволит открыть доступ к преференциям при получении разрешений на постоянное проживание в Республике Казахстан представителей иных конфессий.

Как отмечается в пояснительной записке, подписание дополнительного соглашения позволит Казахстану и Ватикану еще больше укрепить двухсторонние отношения в рамках различных социальных и гуманитарных инициатив и проектов.

Кроме того, планируется также внести изменения в законы "О миграции населения" и "О правовом положении иностранцев" в части включения иностранного религиозного персонала, назначенного на служение на длительный срок на территории Казахстана, в круг лиц, имеющих право обращаться с ходатайством о выдаче разрешения на постоянное жительство в Казахстане.

Соответствующий проект закона находится на рассмотрении в Мажилисе Парламента.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 14 ноября.