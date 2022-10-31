Нурлан Ауесбаев: Перуашев и Ертысбаев готовы хвалить любую власть за место у кормушки
28 октября Нурлан Ауесбаев опубликовал видео в Facebook. Он назвал Ермухамета Ертысбаева и Азата Перуашева политическими приспособленцами.
По его словам, внутреннее содержание не изменилось, во власти одни и те же люди. Перуашев и Ертысбаев раньше хвалили Назарбаева, сегодня Токаева, послезавтра еще кого-то, потому что никто не хочет уйти из "кормушки" политики.
Депутаты должны прийти в Парламент и Мажилис через справедливый выбор с многопартийностью.
Ауесбаев также заявил, что является единственным кандидатом от оппозиции и не имеет никакого отношения к правительству.
20 октября Нурлан Ауесбаев был зарегистрирован Центральной избирательной комиссией в качестве кандидата в президенты Казахстана.
Внеочередные выборы президента РК назначены на 20 ноября 2022 года.