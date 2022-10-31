В Алматы пройдет осенний фестиваль детских спектаклей "Ура! Каникулы! Театр!"

В Алматы специально в дни школьных каникул – с 1 по 13 ноября 2022 года – легендарный театр для детей и юношества Казахстана им. Наталии Сац представит своим юным зрителям золотую коллекцию детских спектаклей, сообщает Zakon.kz.

Театр приготовил для юных зрителей – тех, кто любит невероятные приключения и увлекательные путешествия в волшебный и чарующий мир сказок, чудес и новых открытий, – лучшие постановки всех сезонов.

Фото: пресс-служба театра для детей и юношества им. Н. Сац

Фото: пресс-служба театра для детей и юношества им. Н. Сац

Фото: пресс-служба театра для детей и юношества им. Н. Сац

Не пропустите! Вас ждут незабываемые встречи с любимыми героями, волшебные перевоплощения, море позитива и целая палитра самых ярких и потрясающих впечатлений! Проведи каникулы вместе с нами! Администрация театра для детей и юношества им. Наталии Сац

Главный детский театр страны с нетерпением ждет юных зрителей.