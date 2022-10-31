В Казахстане уровень бедности снизился почти в 9 раз за 20 лет

По данным Министерства труда и социальной защиты, с 2001 по 2021 год уровень бедности в Казахстане снизился с 46,7 до 5,2% (доля населения с доходами ниже прожиточного минимума), сообщает Zakon.kz.

Как отмечают в министерстве, это произошло благодаря активным мерам по социальной поддержке населения.

В частности, особую роль в процессе снижения уровня бедности сыграло принятие закона "О государственной адресной социальной помощи", который начал действовать в 2002 году.

Оказание адресной соцпомощи (АСП) предусмотрено для малообеспеченных казахстанцев, которые в силу объективных причин (возраста, временной нетрудоспособности, состояния здоровья, отсутствия работы и т. д.) испытывают трудности.

Кроме того, были пересмотрены действующие минимальные социальные стандарты, усилена АСП, переход от пассивной помощи к активной политике, стимулирующей трудовую активность и усилия семей для преодоления трудной жизненной ситуации.

В связи с этим действующая система предоставления АСП с 2020 года была скорректирована. Главным ориентиром стала мотивация к труду, обеспечение прозрачности и справедливости в отношении учета доходов малообеспеченных граждан и размеров государственной поддержки, отметили в Минтруда.

Новые подходы в оказании АСП предусматривают:

Государственное пособие многодетным семьям, имеющим четырех и более несовершеннолетних детей, выплачиваемое независимо от доходов, в дифференцированных размерах в зависимости от количества детей в семье. В 2022 году размер пособия для семей с четырьмя детьми составляет 16,03 МРП (50 975 тенге), для семей с пятью детьми 20,04 МРП (63 727 тенге), с шестью детьми 24,05 МРП (76 479 тенге), с семью детьми 28,06 МРП (89 231 тенге), с восемью и более детьми – по 4 МРП на каждого ребенка. Модернизацию действующей системы оказания АСП:

возвращено ежеквартальное назначение АСП;

усилены требования к трудоспособным получателям АСП;

усилен институт участковых комиссий.

Кроме того, внедрен гарантированный социальный пакет для детей из малообеспеченных семей в возрасте от 1 до 18 лет, предусматривающий бесплатное питание в школах и колледжах, льготный проезд на городском общественном транспорте, обеспечение школьными формой и принадлежностями, для детей дошкольного возраста – обеспечение продуктовыми наборами и гигиеническими принадлежностями.

По информации Минтруда, на 1 октября 2022 года АСП назначена 129,9 тыс. семьям с численностью 668,8 тыс. человек.

При этом безусловную денежную помощь (адресная соцпомощь в форме ежемесячных денежных выплат. – Прим. ред.) получили 22% из всех получателей АСП, обусловленную денежную помощь (предназначена семьям, имеющим как минимум одного трудоспособного члена, выплачивается ежемесячно или единовременно на период действия социального контракта) – 78%.

В Минтруда отметили, что на 1 октября государственную соцпомощь получают 343 тыс. детей, в том числе продуктовый пакет получили 178,4 тыс. детей в возрасте от одного до шести лет, помощь в рамках фонда "Всеобуч" получили 164,6 тыс. детей в возрасте от семи до 18 лет.

В целом по республике на эти цели выплачено 43 млрд тенге.

В то же время в ведомстве отмечают, что меры, направленные на мотивацию к труду и преодоление семьями с низкими доходами трудной жизненной ситуации, позволили снизить количество получателей АСП в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.