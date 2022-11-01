БРК готов выделить на финансирование экспорта еще 34 млрд тенге

До конца 2022 года Банк развития Казахстана намерен направить для финансирования предэкспортных операций отечественных экспортоориентированных предприятий еще 34 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в компании, минимальная сумма займа – 1 млрд тенге. Деньги могут быть направлены на закуп сырья и материалов, а также для оплаты текущих расходов, связанных с производством экспортируемой продукции.

Льготные деньги предусмотрены в рамках государственной программы "Нурлы жол", а также из прямых заимствований банка с рынков капитала. Открытие кредитной линии возможно до конца этого года, – говорится в сообщении БРК.

Отмечается, что воспользоваться такой услугой могут все предприятия-экспортеры. Заявку на финансирование можно оформить онлайн, через сайт банка.

АО "Банк развития Казахстана" – национальный институт развития, специализирующийся на финансировании и развитии масштабных инфраструктурных и промышленных объектов на территории республики. На сайте банка можно ознакомиться с информацией об основных условиях финансирования и общей информацией по проектам.

Цель данного вида кредитования – стимулирование казахстанских предприятий для поставки своих товаров и услуг на зарубежные рынки.