Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

БРК готов выделить на финансирование экспорта еще 34 млрд тенге

финансирование экспорта Фото: Zakon.kz
До конца 2022 года Банк развития Казахстана намерен направить для финансирования предэкспортных операций отечественных экспортоориентированных предприятий еще 34 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в компании, минимальная сумма займа – 1 млрд тенге. Деньги могут быть направлены на закуп сырья и материалов, а также для оплаты текущих расходов, связанных с производством экспортируемой продукции.

Льготные деньги предусмотрены в рамках государственной программы "Нурлы жол", а также из прямых заимствований банка с рынков капитала. Открытие кредитной линии возможно до конца этого года, – говорится в сообщении БРК.

Отмечается, что воспользоваться такой услугой могут все предприятия-экспортеры. Заявку на финансирование можно оформить онлайн, через сайт банка.

АО "Банк развития Казахстана" – национальный институт развития, специализирующийся на финансировании и развитии масштабных инфраструктурных и промышленных объектов на территории республики. На сайте банка можно ознакомиться с информацией об основных условиях финансирования и общей информацией по проектам.

Цель данного вида кредитования – стимулирование казахстанских предприятий для поставки своих товаров и услуг на зарубежные рынки.

Читайте также

Названы страны, в которые казахстанцы чаще всего отправляют деньги

Курсы валют на 1 ноября в обменниках Казахстана

Курс доллара немного вырос на торгах 31 октября

Оксана Житникова
Банк Развития Казахстана Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как выживают жители Алматы
Жизнь за чертой: как живут люди в трущобах Алматы
Астрологи рассказали, кто и как по знаку зодиака переживает тяжелое похмелье
Астрологи рассказали, кто и как по знаку зодиака переживает тяжелое похмелье
авто
В Таразе при странных обстоятельствах погиб сотрудник КНБ
Назван Топ-3 знаков зодиака, представители которых разбогатеют в первые дни ноября
Назван Топ-3 знаков зодиака, представители которых разбогатеют в первые дни ноября
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления