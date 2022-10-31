Возможность голосования на выборах онлайн изучают в Казахстане

Возможность голосовать онлайн с использованием электронной цифровой подписи гражданина Казахстана находится на стадии изучения и требует изменений законодательства, об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии РК, передает корреспондент Zakon.kz.

Предоставить отдельным категориям казахстанцев возможность голосовать онлайн предложил председатель общественного объединения инвалидов Qamqor plus Нияз Сундеталиев – член рабочей группы заинтересованных государственных органов и общественных объединений по обеспечению избирательных прав лиц с инвалидностью.

Предложение о разработке и внедрении механизма онлайн-голосования с использованием электронной цифровой подписи гражданина находится на стадии изучения, требует изменения законодательства, это нужно будет отдельно прорабатывать. Член ЦИК РК Анастасия Щегорцова

По данным Центризбиркома, всего от членов рабочей группы поступило 30 предложений. Часть из них касается оснащения помещений для голосования (голосовые светофоры с указателем, световые указатели размещения участка, входа/выхода и другие), а также привлечения к работе по обеспечению избирательных прав граждан с инвалидностью волонтеров и переводчиков жестового языка.

Учтены предложение о сокращении правовых и административных барьеров в реализации избирательного права граждан с инвалидностью, например, лиц с ограниченными интеллектуальными возможностями или психологическими нарушениями (внесла уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан Эльвира Азимова), о разработке для лиц с инвалидностью по зрению трафаретов с использованием шрифта Брайля (поступило от Министерства труда и социальной защиты населения и председателя ОО "Комиссия по правам людей с ограниченными возможностями им. К. Иманалиева" Вениамина Алаева и исполнительного директора ОФ "Еркіндік қанаты" Елены Швецовой).