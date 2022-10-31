Почему в некоторых районах и селах Казахстана до сих пор нет интернета?

Почему в некоторых селах и районах Казахстана нет интернета, обсуждали в Актау провайдеры и операторы связи вместе с национальной Ассоциацией коммуникации и цифровизации. Провайдеры "последней мили" отмечают – им препятствуют в оказании услуг, сообщает Zakon.kz.

В соответствии с оказываемыми услугами операторы связи делятся на магистральных, канальных провайдеров и провайдеров "последней мили". Последние жалуются на частые изменения Закона РК "О связи".

Как нарушаются законы

Основной документ, по которому мы работаем, это закон о связи, который был принят в 2004 году, обновлен 76 раз, а за последний 2022 год – пять раз. Кроме того, Земельный кодекс, на который мы также опираемся, был обновлен 124 раза, а за последний год – семь раз. Мы просто не успеваем за нововведениями! Я не знаю, с каким законом я завтра проснусь, причем изменения вносят без учета всех заинтересованных сторон, – рассказал Серик Молдабеков, руководитель ТОО "АТК Жаңа өзен" из Актау.

Основная проблема провайдеров "последней мили"– это доступ к сетям. Они требуют для начала навести порядок со строительством канализаций в городах и предоставить равный доступ всем операторам.

Каждый раз строители все свои канализации проводят к главному оператору АО "Казахтелеком", который потом туда никого не пускает. Для того, чтобы мы могли быть равноценными, строители обязаны делать коммуникации так, чтобы туда заходил не один провайдер, а минимум два-три. Есть решение вопроса – создать специальную комиссию, которая могла бы вскрыть все новые канализации и провести аудит – что там лежит. Я даже сталкивался с тем, что канализацию специально цементируют, чтобы никто лишний туда не залез. А мы в результате вынуждены по воздуху оптику кидать, хотя тоже могли бы ее проложить в земле, если бы был доступ, – говорит Канат Жармаев, директор ТОО "Спецавтоматикасервис".

Он также отметил, что при строительстве сетей телекоммуникаций нарушается, в первую очередь, Закон "О предпринимательской деятельности", так как равный доступ к ним бизнесмены не получают.

При возведении в городах новых домов строительство сетей телекоммуникаций по умолчанию ведется согласно техусловиям, получаемым от "Казахтелекома", и далее они сдаются этому же оператору. Возможности других операторов по принятию их в доверительное управление или безвозмездное пользование или взятию на баланс этих сетей значительно сокращены, так как все кабельные канализации, сети, инфраструктура изначально спроектированы и построены под "Казахтелеком". Кабельная канализация, построенная на государственные деньги, не может находиться на балансе АО "Казахтелеком", а должна быть в собственности государства и регулироваться местными исполнительными органами, давая возможность участия на конкурентной основе всем операторам связи, – считает Ерлан Мейрамбаев.

Вице-президент национальной Ассоциации коммуникации и цифровизации Жанат Асантаев отметил, что уже есть два предложения по решению проблемы доступа в канализации. В одном случае предлагается взять на вооружение опыт Астаны, где создана одна организация, которая выдает технические условия, а все кабели находятся на ее балансе. В другом случае – доступ к канализации необходимо выдавать официально через "Правительство для граждан".

Что мешает провести сетевой кабель на селе?

Операторы "последней мили" рассказали, с чем им приходится сталкиваться при прокладке сетей в селах. Так, к примеру, в селе Тенге близ Жанаозена сети смогли проложить только по краям села, но не посередине.

Сказали, что нам нужно будет платить за аренду столбов, хотя они находятся в доверительном управлении, и компания не имеет права повторно получать с них доход. Еще один пример – в селе Шетпе Мангистауской области заходит оптика крупного провайдера. Мы обратились к нему – дайте доступ, но нет – не дают! В итоге пришлось ставить две вышки, радиорелейное оборудование, по горам лазили в Шетпе ради того, чтобы около 200 абонентов этого села подключить. Были интересные предложения от монополиста – вы можете стать нашими дилерами, но через пять лет это оборудование все переходит к нам! Как это понимать? – спрашивает Канат Жармаев.

Операторы для подключения интернета в сельской местности требуют отдать им в безвозмездное пользование столбы энергопередающих компаний.

В советское время электричество проводилось в каждый аул, не важно, хоть там было всего пять домов. Нашим энергопередающим компаниям все эти столбы бесплатно перешли, но многие стоят просто так – их и они не используют, и нам не отдают. В итоге, когда маленькие аулы ликвидируют, эти столбы идут на дрова, – отмечает Азамат Колов, управляющий директор национальной ассоциации коммуникации и цифровизации.

Снизить тарифы и удалить посредников

Еще одно предложение от провайдеров – это требование к базовым операторам максимально снизить свои тарифы на пакеты в сельской местности. Кроме того, как отмечают операторы "последней мили", их вынуждают работать с посредниками.

У крупного оператора связи нет официальных нормальных тарифов для операторов "последней мили". Нас заставляют работать с компаниями, которые в простонародье называют "прокладками". Потом начинается аудит, кого-то ловят, начинается разбирательство с этой компанией, а нас вынудили работать с ней! Замены нет, и мы остаемся подвешенными в воздухе, – рассказал Канат Жармаев, директор ТОО "Спецавтоматикасервис".

Программа "Интернет в аулы" была инициирована в 2017 году. Возможности работать в этом направлении получили лишь два крупных провайдера Казахстана.

При этом нам преподносится, будто есть подключение во всех населенных пунктах до 80-90%, но мы проводили работу по подключению и видим, что статистика недостоверна – 80% не подключены. Почему поддержали монополистов? Если в будущем планируется такая же бюджетная поддержка, то, может быть, стоит не концентрировать ее на крупных монополистов, а распределить среди частников? Они более мобильные, выполняют работу быстрее, потому что заинтересованы в бизнесе и в качестве, – предлагает Аскар Бибаев, руководитель ТОО "Бикада" из Актау.

Операторы отмечают – договоры, которые их вынуждают подписывать, выгодны лишь крупным провайдерам, что делать остальным участникам рынка – до сих пор неясно. Поэтому свои предложения операторы связи и провайдеры намерены обобщить и вынести как рекомендации в уполномоченные госорганы.

Кирилл Александров