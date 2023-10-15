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Исследование – половина населения Земли до сих пор не пользуется смартфонами

телефон Фото: freepik
По данным Ассоциации операторов мобильной связи (GSMA), в настоящее время людей, использующих смартфоны, насчитывается порядка 55% от населения планеты, сообщает Zakon.kz.

В цифрах это 4,3 млрд человек. Почти половина людей на Земле – 4,3 млрд человек – до сих пор не имеет возможности пользоваться смартфонами, пишет GSMA.

Интернетом в мире пользуются 4,6 млрд человек. Из них 4 млрд выходят в Сеть через смартфоны, 600 млн (8% мирового населения) используют обычные телефоны.

Несмотря на то, что 92% жителей Земли проживают в зонах покрытия мобильной сети, 3,4 млрд человек не имеют доступа к интернету.

69% смартфонов, используемых для доступа к мобильному интернету в странах Африки к югу от Сахары, и 33% на Ближнем Востоке и в Северной Африке, по-прежнему поддерживают только 3G, а это означает, что сети 2G и 3G остаются важным источником покрытия для миллионов пользователей в странах с низким и средним уровнем дохода.

Страны Африки к югу от Сахары и Южная Азия представляют собой регионы с наименьшим количеством подключенного населения, где разрыв в использовании составляет 59% и 52%, соответственно.

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