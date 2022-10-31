Жилой квартал с собственной аллеей построен в столице

В минувшие выходные компания BI Group завершила строительство нового жилого комплекса "Поколение-2". Ключи от своих квартир получили 256 семей.

Объект расположен по проспекту Кабанбай батыра, на территории бигвилля "Поколение". Очередь состоит из двух блоков в 24 этажа каждый. Безусловное преимущество квартала – максимально удобное расположение. Рядом находятся ТРЦ Asia Park, супермаркет Small, мечеть Нұр Астана, медучреждения, банки, рестораны и многое другое.

Фото: ЖК "Поколение-2"

Также имеется собственная аллея протяженностью 400 метров и площадью 1,2 гектара. Ее создание – социальный проект застройщика, который занимается комплексным освоением территорий. Возводить за свой счет всю необходимую инфраструктуру вместе с домами – традиция компании.

На аллее установлены детские игровые комплексы и спортивная workout-зона со специальным безопасным покрытием – тартаном. Новый сквер украшен такими деревьями, как сосна, ясень, вязь и клен. Свой вклад в озеленение аллеи внесли жители близлежащих домов, которые ранее принимали участие в эко-акции BI Green и совместными усилиями посадили 365 деревьев.

Фото: ЖК "Поколение-2"

Каркас дома – из монолитного железобетона, установлен вентилируемый фасад. Межкомнатные стены из газоблока выполнены по технологии Acoustic Pro, созданной совместно с южнокорейскими специалистами Daewoo. Окна – металлопластиковые, с тройным остеклением.

Фото: ЖК "Поколение-2"

Во дворе применен авторский ландшафтный дизайн и концепция "игровые площадки для всех возрастов". Стильный интерьер холлов будет приносить ежедневное эстетическое удовольствие. В проекте созданы крытая парковка, колясочные, сквозные подъезды, электрозамки, IP-домофон и видеонаблюдение.

В квартирах установлены увеличенные окна с тройным остеклением, высота потолков – 2,7 м. Дома сдаются в предчистовой отделке, поэтому остается лишь выбрать подходящий дизайн и приступить к финальному этапу – ремонтным работам квартир.

Фото: ЖК "Поколение-2"

Для недвижимости предусмотрено страхование от застройщика.

Напомним, компания также закончила строительство нового жилого комплекса Talan Life в нефтяной столице Казахстана. Он расположен на территории бигвилля Talan. В пешей доступности находятся инновационная школа BINOM, детские сады, игровые площадки, много разных кафе и ресторанов. Девятиэтажный объект относится к категории комфорт+ класса и состоит из одной очереди. На каждой площадке – по четыре-пять квартир. Уникальностью и "изюминкой" данного проекта является собственный Арбат-аллея, где можно полезно и экологично провести время.

ЖК Talan Life

В жилом комплексе "Поколение-2" к продаже доступны 1-, 2-, 4- комнатные квартиры в количестве 18, в ЖК Talan Life – 16. Подробности – по номеру 360. Звонок с мобильного бесплатный.