В МИД Германии сообщили о планах открыть Бюро по водородной дипломатии в Астане

Бюро по водородной дипломатии станет хабом для обмена опытом и мнениями между казахстанскими и немецкими экспертами, чтобы водородные проекты были реализованы. Об этом во время встречи в МИД РК рассказала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы иностранного ведомства, это бюро станет в будущем хабом для обмена мнениями и опытом между экспертами, ответственными лицами обеих стран.

Сегодня я рада сообщить, что мы планируем открыть в Астане бюро по водородной дипломатии. Цель абсолютно четкая. С помощью зеленого водорода мы хотим снизить выбросы в сфере промышленности и транспорта до нуля. И одновременно защитить благосостояние и развитие для людей в наших странах. Анналена Бербок

Она подчеркнула, что реализуется водородный проект у Каспийского моря. Работа над ним идет в рамках инициативы Global Gateway.

Речь идет об общем устойчивом будущем. С 2030 года с помощью ветряной энергии могут добываться ежегодно 3 млн тонн зеленого водорода, посредством электролиза из воды Каспийского моря. Анналена Бербок

Министр иностранных дел Германии подчеркнула, что этот проект является одним из самых ярких примеров плодотворного сотрудничества двух государств.

Это только один пример того, чего мы можем добиться общими усилиями не только потому, что Казахстан в соответствии с ветряным атласом является регионом с самым большим количеством ветра за пределами полярного региона, но и потому, что у вас развита энергетическая инфраструктура и важнейший ресурс – молодые, высококвалифицированные, активные и мотивированные люди. Анналена Бербок

По мнению спикера, предприятия в Германии занимают передовую позицию в проектах по водородной, ветряной и солнечной энергии.