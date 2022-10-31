Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В МИД Германии сообщили о планах открыть Бюро по водородной дипломатии в Астане

Казахстан водород хаб открытие планы Фото: freepik
Бюро по водородной дипломатии станет хабом для обмена опытом и мнениями между казахстанскими и немецкими экспертами, чтобы водородные проекты были реализованы. Об этом во время встречи в МИД РК рассказала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы иностранного ведомства, это бюро станет в будущем хабом для обмена мнениями и опытом между экспертами, ответственными лицами обеих стран.

Сегодня я рада сообщить, что мы планируем открыть в Астане бюро по водородной дипломатии. Цель абсолютно четкая. С помощью зеленого водорода мы хотим снизить выбросы в сфере промышленности и транспорта до нуля. И одновременно защитить благосостояние и развитие для людей в наших странах.Анналена Бербок

Она подчеркнула, что реализуется водородный проект у Каспийского моря. Работа над ним идет в рамках инициативы Global Gateway.

Речь идет об общем устойчивом будущем. С 2030 года с помощью ветряной энергии могут добываться ежегодно 3 млн тонн зеленого водорода, посредством электролиза из воды Каспийского моря.Анналена Бербок

Министр иностранных дел Германии подчеркнула, что этот проект является одним из самых ярких примеров плодотворного сотрудничества двух государств.

Это только один пример того, чего мы можем добиться общими усилиями не только потому, что Казахстан в соответствии с ветряным атласом является регионом с самым большим количеством ветра за пределами полярного региона, но и потому, что у вас развита энергетическая инфраструктура и важнейший ресурс – молодые, высококвалифицированные, активные и мотивированные люди.Анналена Бербок

По мнению спикера, предприятия в Германии занимают передовую позицию в проектах по водородной, ветряной и солнечной энергии.

Читайте также

Туман и гололед ожидаются 1 ноября в Казахстане

Жилой квартал с собственной аллеей построен в столице

В Казахстане туристский взнос с иностранцев будут взимать с 2023 года

Оксана Скибан
Астана Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Астрологи рассказали, кто и как по знаку зодиака переживает тяжелое похмелье
Астрологи рассказали, кто и как по знаку зодиака переживает тяжелое похмелье
Изменения в казахстанском законодательстве с ноября 2022 года
Какие изменения ждут казахстанцев с ноября 2022 года
Число погибших превысило 90
Число погибших при обрушении моста в Индии превысило 90
Награждены медалями
Ветераны разведывательного отряда Кара майора награждены медалями
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления