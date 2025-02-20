Глава МИД Германии заявила, что подвергалась сексуальным домогательствам
Фото: flickr
Министр иностранных дел Германии и член партии "Зеленые" Анналена Бербок рассказала, что подвергалась в прошлом сексуальным домогательствам, сообщает Zakon.kz.
В подкасте G Spot министр отметила, что пережила "много, много" подобных случаев, один из которых произошел, еще когда она училась в школе.
"Только сейчас мне стало ясно, как часто я сама подвергалась домогательствам", – сказала министр в беседе с немецкой моделью и блогером Стефани Гизингер.
По словам министра, она начинала политическую карьеру не ради борьбы за права женщин, но впоследствии неоднократно поднимала в политике проблему домогательств.
Ранее сообщалось, что вторая ракетка Великобритании Эмма Радукану стала жертвой сталкинга.
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