Федеральный суд Нью-Йорка обвинил Мухтара Аблязова в неуважении к суду

Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка вынес окончательное решение после проведения слушаний с доказательствами в пользу истцов – АО "БТА Банк" и города Алматы и против Мухтара Аблязова за неоднократные нарушения им судебных приказов, следует из пресс-релиза банка, сообщает Zakon.kz.

Аблязова признали виновным в нарушении постановления суда. Это постановление вышло годом ранее, ему присудили выплатить 140 115,60 долларов в качестве компенсации расходов Алматы и БТА Банка, которые были связаны с нарушениями.

Решение также влечет за собой наложение штрафа в размере 1 тыс. долларов в день до полной оплаты Аблязовым суммы, указанной в решении суда, – говорится в сообщении.

Решение о неуважении к суду последовало за постановлением судьи-магистрата США Кэтрин Х. Паркер от 19 августа 2022 года. В нем рекомендовалось привлечь Аблязова к ответственности и оштрафовать. А также за постановлением Джона Г. Коелтла, окружного судьи США по Южному округу Нью-Йорка, от 21 октября 2022 года, в котором были отклонены возражения Аблязова против постановления судьи Паркер.

19 августа судья Паркер отклонила каждое из возражений Аблязова в отношении невыполнения предыдущих постановлений суда, установив:

суд вынес "четкое и недвусмысленное постановление" о санкциях в отношении Аблязова. Об этом Аблязова уведомили, поскольку он участвовал в судебном разбирательстве и возражал против постановления о санкциях. Это возражение было отклонено окружным судьей США Элисон Натан;

доказательства невыполнения Аблязовым постановления суда были "ясными и убедительными" и фактически признаны Аблязовым;

суд установил, что Аблязов "не приложил каких-либо усилий" для выполнения постановления суда;

суд отклонил как "необоснованные" попытки Аблязова обвинить истцов в том, что они подали иски против него, решив, что этот аргумент "не оправдывает вопиющее пренебрежение его обязательств по раскрытию информации в этом деле и не имеет отношения к выполнению им постановлений суда".

В связи с этим судья Паркер рекомендовала привлечь Аблязова к ответственности за неуважение к суду.

В своем постановлении от 21 октября судья Коелтл провел "независимое определение фактов" и "согласился с выводами мирового судьи Паркер".

После независимого рассмотрения суд принял эти выводы и заключения, которые подкреплены прямыми доказательствами в протоколе и оправдывают признание гражданского неуважения. Аблязов не выполнил и старательно не пытался выполнить ясное и недвусмысленное постановление суда, – отмечается в сообщении.

Судья Коелтл также наложил "принудительный штраф, который полностью оправдан".

Это постановление представляет собой первый случай, когда суд в США вынес окончательное решение о неуважении к суду в отношении Аблязова, и следует за многочисленными постановлениями о санкциях в отношении Аблязова и его соответчиков Ильяса и Виктора Храпуновых.

Ранее судья Паркер пришла к выводу, что "Храпуновы, и особенно Ильяс, нарушили многочисленные обязательства", "признались в удалении" доказательств и ложно утверждали, что не могут получить доступ к другим доказательствам.

Суд также установил, что "Храпуновы нарушили различные постановления суда по данному делу", начиная с несанкционированной утечки конфиденциальных показаний Ильяса Храпунова.

Город Алматы и БТА Банк ценят то, что суд продолжает внимательно следить за этим делом. Мухтар Аблязов, Ильяс Храпунов и их помощники неоднократно отказывались честно участвовать в судебном процессе и нарушали многочисленные судебные постановления. Привлечение Аблязова к ответственности за неуважение к постановлениям американского суда, так же, как ранее он был привлечен к ответственности за неуважение к постановлениям английского суда, является важным сигналом того, что Аблязов будет привлечен к ответственности за свои проступки и не стоит выше закона. Мэтью Л. Шварц, управляющий партнер Boies Schiller Flexner LLP и адвокат истцов

Разбирательство в Нью-Йорке от имени города Алматы и БТА Банка было начато более шести лет назад по обвинению Мухтара Аблязова и его преступных сообщников в отмывании украденных денег в США.

По информации судов, Аблязов украл миллиарды долларов у БТА Банка. Выдавались фиктивные кредиты. За это он был осужден и приговорен в Казахстане.

В ходе судебного разбирательства в США истцы собрали дополнительные доказательства преступлений Аблязова. Начало судебного процесса запланировано на 28 ноября 2022 года в Нью-Йорке перед американским судом присяжных, – говорится в пресс-релизе БТА банка.

13 сентября сообщника Мухтара Аблязова вернули в Казахстан. Как отметили в Антикоре, после проведенной должной разъяснительной работы с близкими родственниками и адвокатом Виталия Пака он изъявил желание возвратиться в Казахстан, о чем направил письменное заявление.